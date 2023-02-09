Какие продукты включить в рацион, если снижен гемоглобин

Каждая женщина хотя бы один раз в жизни сталкивалась со снижением гемоглобина — показателя, который можно найти в банальном анализе. Конечно, с нюансами такого состояния должен разбираться врач, однако не стоит недооценивать питания, которое поможет улучшить самочувствие.
Все мы хоть раз сдавали общий анализ крови, одним из главным показателем которого является гемоглобин. Это белок, который содержится в клетках крови и переносит кислород во все ткани организма, забирая из них углекислый газ.
Так бывает, что этот показатель снижается, и тут важно вовремя обратиться к доктору. Причиной снижения гемоглобина может быть сниженное поступление в организм железа, витамином и минералов, явные или скрытые кровопотери. Женщинам очень важно пройти гинекологическое обследование, ведь по статистке прекрасная половина человечества сталкивается с этой проблемой чаще из-за обильных менструаций, проблем с ЖКТ и изнурительных диет. К снижению гемоглобина могут привести также же вегетарианство или веганство, прием некоторых препаратов, злоупотребление алкоголем, молоком и кофе.
Для женщин оптимальные значения уровня гемоглобина — 120-140 г/л, для беременных — 110 г/л. У сильной половины человечества показатели должны быть выше — между 135 и 160 г/л. Дело в том, что у женщин есть ежемесячная кровопотеря в виде менструаций, отсюда и разница в референсных значениях.
Конечно, если у вас в результатах анализов крови обнаружили сниженный гемоглобин, очень важно не пускать ситуацию на самотек и обратиться к доктору. Однако кое-что вы можете сделать самостоятельно, например обратить внимание на питание.
Для поднятия гемоглобина нужно выбирать продукты, которые содержат гемовое железо, оно лучше всего усваивается организмом. Предлагаем отдать предпочтение субпродуктам — это почки, печень, сердце, говяжий язык, а также мясо животных и птица.
Печень читается одним из лучших пищевых источников железа. В 100 г печени содержится 6,9 мг железа (около 35% от дневной потребности в железе для женщин). Печеночные оладьи 2-3 раза в неделю на обед, и вы чувствуете себя немного лучше.
Рыба — не лучший продукт для повышения гемоглобина, в ней содержится всего до 1 мг железа на 100 г продукта, а вот устрицы — идеальный вариант! Много железа в продуктах растительного происхождения, однако с ними не все так просто, из них железо абсорбируется хуже счет высокого содержания в этих продуктах фитиновой кислоты (если речь идет о бобовых, чечевице или шпинате).
А вот морковь, картофель, свекла, тыква, брокколи, помидоры, цветная и белокочанная капуста (квашеная в том числе), репа станут отличными помощниками для повышения гемоглобина. В этих продуктах много яблочной, лимонной или аскорбиновой кислоты, а они способствуют лучшему усвоению железа из продуктов.
Не забывайте, что кофе, чай, молоко и кисломолочные продукты, какао, шоколад, шпинат и большое количество клетчатки в питании снижают всасываемость железа (если речь идет о железодефицитной анемии). Помните, что снизится гемоглобин может не только из-за недостатка железа, но и из-за дефицита витаминов, например витаминов группы В, а также других факторов. Проконсультируйтесь с доктором, а пока не забывайте правильно питаться, от этого вам точно не станет хуже!