Какие продукты включить в рацион, если снижен гемоглобин

Каждая женщина хотя бы один раз в жизни сталкивалась со снижением гемоглобина — показателя, который можно найти в банальном анализе. Конечно, с нюансами такого состояния должен разбираться врач, однако не стоит недооценивать питания, которое поможет улучшить самочувствие.

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Все мы хоть раз сдавали общий анализ крови, одним из главным показателем которого является гемоглобин. Это белок, который содержится в клетках крови и переносит кислород во все ткани организма, забирая из них углекислый газ.

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Так бывает, что этот показатель снижается, и тут важно вовремя обратиться к доктору. Причиной снижения гемоглобина может быть сниженное поступление в организм железа, витамином и минералов, явные или скрытые кровопотери. Женщинам очень важно пройти гинекологическое обследование, ведь по статистке прекрасная половина человечества сталкивается с этой проблемой чаще из-за обильных менструаций, проблем с ЖКТ и изнурительных диет. К снижению гемоглобина могут привести также же вегетарианство или веганство, прием некоторых препаратов, злоупотребление алкоголем, молоком и кофе.

Для женщин оптимальные значения уровня гемоглобина — 120-140 г/л, для беременных — 110 г/л. У сильной половины человечества показатели должны быть выше — между 135 и 160 г/л. Дело в том, что у женщин есть ежемесячная кровопотеря в виде менструаций, отсюда и разница в референсных значениях.

Проверьте уровень гемоглобина, если у вас есть нижеперечисленные симптомы: Вы быстро устаете, даже после продолжительного сна и отдыха

Не переносите физическую активность, появляется одышка, постоянно клонит в сон

У вас бледная кожа и слизистые, появляются заеды в уголках рта

Головокружение, обмороки, учащенное сердцебиение

Заметили ломкость ногтей, волосы потускнели

Вас тянет на странные продукты — мел, сырой фарш и тому подобное

У вас воспаление языка

Вы стали часто простужаться

У вас снижен аппетит, нарушения в работе ЖКТ

Вам трудно сосредоточится и выполнять ежедневные обязанности

Шум в ушах, проблемы с глазами

Конечно, если у вас в результатах анализов крови обнаружили сниженный гемоглобин, очень важно не пускать ситуацию на самотек и обратиться к доктору. Однако кое-что вы можете сделать самостоятельно, например обратить внимание на питание.

Какие продукты включить в рацион при сниженном гемоглобине?

Для поднятия гемоглобина нужно выбирать продукты, которые содержат гемовое железо, оно лучше всего усваивается организмом. Предлагаем отдать предпочтение субпродуктам — это почки, печень, сердце, говяжий язык, а также мясо животных и птица.

Печень читается одним из лучших пищевых источников железа. В 100 г печени содержится 6,9 мг железа (около 35% от дневной потребности в железе для женщин). Печеночные оладьи 2-3 раза в неделю на обед, и вы чувствуете себя немного лучше.

Рыба — не лучший продукт для повышения гемоглобина, в ней содержится всего до 1 мг железа на 100 г продукта, а вот устрицы — идеальный вариант! Много железа в продуктах растительного происхождения, однако с ними не все так просто, из них железо абсорбируется хуже счет высокого содержания в этих продуктах фитиновой кислоты (если речь идет о бобовых, чечевице или шпинате).

А вот морковь, картофель, свекла, тыква, брокколи, помидоры, цветная и белокочанная капуста (квашеная в том числе), репа станут отличными помощниками для повышения гемоглобина. В этих продуктах много яблочной, лимонной или аскорбиновой кислоты, а они способствуют лучшему усвоению железа из продуктов.