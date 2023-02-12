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27 минут назад

Как приготовить полезные оладьи: видео

Стелла Шмель

Этот простой рецепт воздушных оладушек не оставит равнодушным даже тех, кто соблюдает диету. Ведь в них содержится много протеина, и совсем нет сахара.

Блогер Borisovtv поделился на своей странице в TikTok рецептом полезных творожных оладий из нескольких ингредиентов, который сможет повторить каждый.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 150 грамм мягкого творога
  • 1 куриное яйцо
  • 2 столовых ложки рисовой муки
  • половина чайной ложки разрыхлителя
  • растительное масло, чтобы смазать сковороду

Смешайте творог и яйцо. В массу добавьте рисовую муку и разрыхлитель. Разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством масла.

Начинайте жарить оладьи, отмеряя тесто столовой ложкой. Тесто обжаривается очень быстро, поэтому важно вовремя переворачивать оладьи. Подавать на стол можно с медом и сметаной.

Блинная запеканка с творогом: рецепт

Подробный способ приготовления смотрите в видео.

Ранее мы писали об идеальной закуске из самых бюджетных продуктов.

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