Этот простой рецепт воздушных оладушек не оставит равнодушным даже тех, кто соблюдает диету. Ведь в них содержится много протеина, и совсем нет сахара.
Блогер Borisovtv поделился на своей странице в TikTok рецептом полезных творожных оладий из нескольких ингредиентов, который сможет повторить каждый.
Для приготовления вам понадобятся:
Смешайте творог и яйцо. В массу добавьте рисовую муку и разрыхлитель. Разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством масла.
Начинайте жарить оладьи, отмеряя тесто столовой ложкой. Тесто обжаривается очень быстро, поэтому важно вовремя переворачивать оладьи. Подавать на стол можно с медом и сметаной.
Подробный способ приготовления смотрите в видео.
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