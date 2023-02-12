Этот простой рецепт воздушных оладушек не оставит равнодушным даже тех, кто соблюдает диету. Ведь в них содержится много протеина, и совсем нет сахара.

Блогер Borisovtv поделился на своей странице в TikTok рецептом полезных творожных оладий из нескольких ингредиентов, который сможет повторить каждый.

Для приготовления вам понадобятся:

150 грамм мягкого творога

1 куриное яйцо

2 столовых ложки рисовой муки

половина чайной ложки разрыхлителя

растительное масло, чтобы смазать сковороду

Смешайте творог и яйцо. В массу добавьте рисовую муку и разрыхлитель. Разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством масла.

Начинайте жарить оладьи, отмеряя тесто столовой ложкой. Тесто обжаривается очень быстро, поэтому важно вовремя переворачивать оладьи. Подавать на стол можно с медом и сметаной.

Подробный способ приготовления смотрите в видео.