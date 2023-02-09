Утро на двоих: лучшие идеи романтического завтрака для 14 февраля

Порадуйте любимого человека эстетичным и аппетитным началом дня.
В этом году День всех влюбленных выпадает на понедельник, не лучший день для медленных романтических завтраков. Но если у вас есть возможность этим утром никуда не спешить, не упускайте ее: порадуйте избранника красивым завтраком. Выбор блюд может быть любым, в зависимости от ваших предпочтений. А если хочется добавить романтики, выберите одну из наших идей.
Столица романтики и любви ассоциируется с Эйфелевой башней, Мулен Руж и, конечно, завтраками. Кофе и круассаны — стандартное начало дня для многих французов, но именно они помогут оказаться в атмосфере города любви. Заварите крепкий кофе, добавьте в него немного корицы для аромата.
А выпечку можно приготовить из замороженного слоеного теста, это займет не больше 15 минут. Немного разморозьте пласты, нарежьте их треугольниками и сверните круассаны. Начинка может быть любой: варенье, шоколад, сыр. А можете запечь круассаны без начинки, разрезать их, положив внутрь ломтик сыра, ветчины, огурец или помидор.
Горка золотистых панкейков, политых сиропом, смотрится очень аппетитно. Такой завтрак зарядит силами на целый день, а готовятся панкейки быстро. Взбиваем 2 яйца с 2 ст. л. сахара в пенистую массу. Вливаем 60 г растопленного сливочного масла, остудив до комнатной температуры. Просеиваем 300 г муки с щепоткой соли и 1 ч. л. разрыхлителя. Вымешиваем густую однородную массу без комочков и оставляем на 10–15 минут.
Тесто получается довольно густым, его легко выложить на сухую сковороду. Когда блинчик подрумянится, переверните его и накройте крышкой, дав дойти. Сложите готовые оладьи горкой и полейте сиропом. Их удобно есть, нарезая, как торт.
Тем, кто не изменяет себе и предпочитает на завтрак кашу, понравится сытный несладкий вариант. Сварите геркулес про любимому рецепту, за минуту до выключения посыпьте кашу тертым сыром. Подавайте с овощами, арахисовой пастой без сахара или авокадо. Очень сытно, аппетитно и, конечно, полезно.
По способу приготовления фриттата почти не отличается от омлета, но из-за большой порции овощей такой вариант особенно полезен. Попробуйте приготовить классический вариант фриттаты: обжарьте кубиками на сковороде болгарский перец, кусочки ветчины, немного брокколи и зеленого горошка. Залейте смесью из яиц и молока, убавьте огонь и доведите до готовности под крышкой.
Перед подачей посыпьте сыром, а запить предложите томатным или вишневым соком. Так еще вкуснее!
С этим блюдом придется немного повозиться, но «вау-эффект» того стоит. Начните с яблок: почистите их, нарежьте кубиками и тушите на сливочном масле с сахаром и корицей до мягкости и приятного золотистого цвета.
Ломтики белого хлеба вымочите в смеси яиц и сливок, переложите на сковороду со сливочным маслом и обжарьте с двух сторон. Идеально обжаривать тосты на той же сковороде, где томились яблоки. На готовые ломтики хлеба выложите ароматные яблоки. Подайте с шариком мороженого и чашкой крепкого кофе.