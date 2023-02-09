Утро на двоих: лучшие идеи романтического завтрака для 14 февраля

Порадуйте любимого человека эстетичным и аппетитным началом дня.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

В этом году День всех влюбленных выпадает на понедельник, не лучший день для медленных романтических завтраков. Но если у вас есть возможность этим утром никуда не спешить, не упускайте ее: порадуйте избранника красивым завтраком. Выбор блюд может быть любым, в зависимости от ваших предпочтений. А если хочется добавить романтики, выберите одну из наших идей.

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Почти Париж

Столица романтики и любви ассоциируется с Эйфелевой башней, Мулен Руж и, конечно, завтраками. Кофе и круассаны — стандартное начало дня для многих французов, но именно они помогут оказаться в атмосфере города любви. Заварите крепкий кофе, добавьте в него немного корицы для аромата.

А выпечку можно приготовить из замороженного слоеного теста, это займет не больше 15 минут. Немного разморозьте пласты, нарежьте их треугольниками и сверните круассаны. Начинка может быть любой: варенье, шоколад, сыр. А можете запечь круассаны без начинки, разрезать их, положив внутрь ломтик сыра, ветчины, огурец или помидор.

Классические панкейки

Горка золотистых панкейков, политых сиропом, смотрится очень аппетитно. Такой завтрак зарядит силами на целый день, а готовятся панкейки быстро. Взбиваем 2 яйца с 2 ст. л. сахара в пенистую массу. Вливаем 60 г растопленного сливочного масла, остудив до комнатной температуры. Просеиваем 300 г муки с щепоткой соли и 1 ч. л. разрыхлителя. Вымешиваем густую однородную массу без комочков и оставляем на 10–15 минут.

Тесто получается довольно густым, его легко выложить на сухую сковороду. Когда блинчик подрумянится, переверните его и накройте крышкой, дав дойти. Сложите готовые оладьи горкой и полейте сиропом. Их удобно есть, нарезая, как торт.

Для любителей каши

Тем, кто не изменяет себе и предпочитает на завтрак кашу, понравится сытный несладкий вариант. Сварите геркулес про любимому рецепту, за минуту до выключения посыпьте кашу тертым сыром. Подавайте с овощами, арахисовой пастой без сахара или авокадо. Очень сытно, аппетитно и, конечно, полезно.

Фриттата с овощами и ветчиной

По способу приготовления фриттата почти не отличается от омлета, но из-за большой порции овощей такой вариант особенно полезен. Попробуйте приготовить классический вариант фриттаты: обжарьте кубиками на сковороде болгарский перец, кусочки ветчины, немного брокколи и зеленого горошка. Залейте смесью из яиц и молока, убавьте огонь и доведите до готовности под крышкой.

Перед подачей посыпьте сыром, а запить предложите томатным или вишневым соком. Так еще вкуснее!

Французские тосты

С этим блюдом придется немного повозиться, но «вау-эффект» того стоит. Начните с яблок: почистите их, нарежьте кубиками и тушите на сливочном масле с сахаром и корицей до мягкости и приятного золотистого цвета.