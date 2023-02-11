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4 часа назад

В Роспотребнадзоре заявили о пользе домашнего варенья

Primpressиещё 1

Эксперты Роспотребнадзора заявили о пользе домашнего варенья. Оказалось, что любимое многими лакомство может защитить от большого количества сезонных заболеваний, сообщает PRIMPRESS.

В Роспотребнадзоре заявили о пользе домашнего варенья
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Правильно приготовленное варенье, без добавления консервантов и химических добавок, способно поднимать иммунную защиту организма. Например малиновое варенье полезно при простуде, ангине и гриппах. Ягода обладает жаропонижающим эффектом и восполняет организм необходимыми элементами.

Но еще больше поддерживает иммунитет смородиновое варенье. Именно в нем содержится рекордное количество аскорьиновой кислоты. Особенно полезным такое варенье окажется для людей, слизистые оболочки которых склонны к кровоточивости.

Вишневое варенье обладает противовоспалительными свойствами и может помочь в повышении уровня гемоглобина в крови.

Еда,Роспотребнадзор,
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