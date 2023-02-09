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2 часа назад

Нутрициолог Мановска рассказала, как приготовить гречку с максимальной пользой для организма

Диана Товсепова

Чтобы гречка была максимально полезной для организма, надо учитывать некоторые нюансы. О них рассказала нутрициолог Елена Мановска изданию aif.ru.

По ее словам, гречневая крупа состоит из сложных углеводов, поэтому быстро насыщает нас, но и сильно нагружает желудочно-кишечный тракт. Поэтому при проблемах с пищеварением с гречкой стоит быть аккуратнее.

По словам врача, гречку нужно замачивать для большей пользы. Таким образом крупа ферментизируется и, тем самым, уменьшается количество фитиновой кислоты в ней - повышается ее пищевая ценность. Так гречка не будет мешать усвоению кальция и других минералов.

При этом, по словам нутрициолога, самой полезной гречкой считается зеленая и непропаренная крупа, потому как она не подвергалась обработке паром.

Раскрыта неожиданная польза гречки для пожилых людей

Ранее мы писали о том, как на самом деле правильно готовить гречку.

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