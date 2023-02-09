Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле правильно

Рис – один из самых популярных в России гарниров, особенно хорош он с рыбой и курицей. Но не всегда получается приготовить его идеально.

Фото: Unsplash Unsplash

«Рамблер» рассказывает о том, как сварить рис в кастрюле, чтобы он получился красивым и рассыпчатым.

Видео дня

Выбираем кастрюлю

Конечно, можно для риса купить специальную рисоварку. Такие, кстати, очень популярны в странах Азии, но там рис составляет основу рациона, а в нашей стране по популярности может немного уступать гречке и макаронам. Поэтому мы будем варить рис в кастрюле, тем более что для рисоварки нужно еще предусмотреть место на кухне, а это часто бывает непростой задачей.

Итак, кастрюля! Помимо того, что она должна быть красивая и удобное, важно, чтобы у нее было утолщенное дно. Это хорошо не только для варки риса. Такое дно обеспечивает более равномерный и постепенный нагрев, а также снижает риск того, что содержимое пригорит на ровном месте. Но все же надеяться на сверхспособности кастрюли с толстым дном не стоит, от плиты лучше далеко не уходить и контролировать процесс.

Промываем рис

Склеивается рис из-за того, что в нем содержится крахмал. Чем больше крахмала, тем сильнее рис слипается. Чтобы этого избежать, рис нужно хорошо промыть. Здесь важно запастись терпением. Иногда можно встретить рекомендацию, что достаточно промыть рис от трех до пяти раз. На самом деле нужно смотреть на воду, если она остается слишком мутной, то рис нужно промывать еще. Как правило терпение заканчивается раньше, чем крахмал в рисе, но по крайней мере вы пытались.

Наливаем воду

Стандартная рекомендация: на стакан риса нужно взять два стакана воды. Но рис не гречка, с ним так нельзя. Количество воды будет зависеть от вида риса.

Unsplash

На один стакан риса нужно взять:

1,5–2 стакана воды – для длиннозерного;

2 стакана воды – для пропаренного;

2–2,5 стакана воды – для среднезерного;

2,5–3 стакана воды – для круглозерного;

2,5–3 стакана воды – для коричневого;

3,5 стакана воды – для дикого.

Всегда смотрите рекомендацию по приготовлению, которые дает производитель. Они указаны на упаковке. Время приготовления там тоже указано, но в этом случае не стоит полагаться лишь на него.

Ставим на огонь

Кастрюлю с рисом, залитым холодной водой, нужно поставить на максимальный огонь. Воду нужно сразу подсолить. Считается, что рис берет больше соли, чем другие крупы, но тем не менее не солите слишком сильно. Всегда лучше это сделать на столе. А если рис вам нужен как основа для другого блюда, то тем более не нужно класть много соли.

Когда вода закипит, огонь нужно убавить до минимального, а рис аккуратно перемешать, чтобы не прилипал ко дну кастрюли. После этого нужно накрыть крышкой и больше рис не трогать.

Снимаем с огня

Самый главный вопрос – когда выключать плиту? Если коротко, то ровно в тот момент, когда выкипит вода. Как это проверить? Идеально. Если кастрюля, в которой вы варите рис, будет накрыта прозрачной крышкой, чтобы вы могли видеть процесс. Когда на поверхности воды уже не будет видно, можно взять небольшую ложку или вилку, опустить ее в кастрюлю и слегка раздвинуть крупу, чтобы посмотреть, сколько там еще воды. Если ее не осталось или осталось не больше миллиметра, огонь можно выключить.

Добавляем масло

Положите на рис немного сливочного масла, подойдет и растительное, если сливочного нет. Накройте кастрюлю крышкой, а для пущего великолепия кастрюлю можно укутать полотенцем. Так каша, что называется, дойдет.

Едим!

Через 15-20 минут великолепный рис полностью готов к тому, чтобы его разложили по красивым тарелкам и с большим аппетитом съели. Рис чаще всего служит гарниром для блюд из рыбы и курицы, но хорош и сам по себе, например, с огурцами и соевым соусом.

Важно знать

Если хотите получить рассыпчатый рис, выбирайте пропаренный длинно-или среднезерный. Круглозерный совершенно точно склеится, сколько его ни промывай, так как он предназначен для приготовления, например, роллов.

Чтобы на крышке не образовывался конденсат, под нее можно положить чистое кухонное полотенце или салфетку, чтобы ткань впитала лишнюю влагу, а рис не утратил свою рассыпчатость из-за конденсата.