Почему нельзя выливать жидкость от зеленого горошка

Мало кто знает, что вязкая жидкость, которая остается после варки бобовых или в банках с консервированным горошком (или фасолью) называется аквафабой. Почему не стоит ее выливать и как она вам может пригодиться, читайте в материале «Рамблера».

Впервые уникальные свойства аквафабы обнаружил музыкант и вегетарианец Жоэль Россель: француз случайно заметил, что вода, которая остается после варки бобовых, может превращаться в пену, почти неотличимую от яичного белка. Жидкость получила свое название: aqua на латинском — вода, faba — фасоль.

Аквафаба может быть использована в качестве прямой замены яичных белков без необходимости в стабилизаторах в некоторых кулинарных рецептах. Эта жидкость обладает весьма широким диапазоном эмульгирующих, пенообразующих, вяжущих, желеобразующих и загущающих свойств, что делает ее весьма полезной на кухне. Особенно хорошо ее состав (углеводы, белки и другие растворимые сухие вещества растений) подходит для употребления людьми, соблюдающими диету по этическим, религиозным или иным причинам, чтобы избегать употребления яиц.