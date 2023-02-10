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2 часа назад

Врач рассказал, чем заменить картошку диабетикам

Секрет Фирмы

Людям с сахарным диабетом приходится жить с ограничениями в питании — либо вообще не есть определённые продукты, либо в ограниченном количестве. Иногда в очень ограниченном. Например, картофеля можно не чаще двух раз в неделю и не больше 200 граммов. Благо нашёлся аналог — батат. Он несильно повышает сахар в крови, да ещё и содержит массу полезных веществ.

Врач рассказал, чем заменить картошку диабетикам
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

У батата ниже гликемический индекс (способность влиять на уровень глюкозы в крови), поэтому он является лучшей заменой картофеля для диабетиков. Это особенно важно для людей старшего возраста, поскольку они очень часто страдают от инсулинорезистентности (недостаточная чувствительность клеток к инсулину) или диабета. Также батат менее калориен по сравнению с обычным картофелем, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Батат — это клубнеплодное растение, известное как сладкий картофель и кумара. Едят его в сыром, варёном, печёном и жареном виде. С картошкой всё так же, только сырой есть не принято.

А ещё в батате много витаминов:
  • Витамин А. В 100 граммах продукта содержится 30% его суточной нормы. Мощный антиоксидант, важен для поддержания многих процессов в организме, в том числе регенерации клеток, в каком-то смысле замедляет процессы старения. Очень полезен для иммунитета и зрения.
  • Витамины группы B, нужные для нервной системы.
  • Витамин C. Разрушается в процессе варки, но только частично.
  • Калий. В 100 граммах около 16% суточной нормы. Влияет на работу сердца — способствует сокращению сердечной мышцы. Хорош для профилактики отёков.

До этого «Секрет фирмы» рассказывал о том, как много при диабете можно сала.

Еда,
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