Врач рассказал, чем заменить картошку диабетикам

Людям с сахарным диабетом приходится жить с ограничениями в питании — либо вообще не есть определённые продукты, либо в ограниченном количестве. Иногда в очень ограниченном. Например, картофеля можно не чаще двух раз в неделю и не больше 200 граммов. Благо нашёлся аналог — батат. Он несильно повышает сахар в крови, да ещё и содержит массу полезных веществ.
У батата ниже гликемический индекс (способность влиять на уровень глюкозы в крови), поэтому он является лучшей заменой картофеля для диабетиков. Это особенно важно для людей старшего возраста, поскольку они очень часто страдают от инсулинорезистентности (недостаточная чувствительность клеток к инсулину) или диабета. Также батат менее калориен по сравнению с обычным картофелем, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
Батат — это клубнеплодное растение, известное как сладкий картофель и кумара. Едят его в сыром, варёном, печёном и жареном виде. С картошкой всё так же, только сырой есть не принято.
До этого «Секрет фирмы» рассказывал о том, как много при диабете можно сала.