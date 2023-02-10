Выбирая полуфабрикаты в магазине, следует внимательно изучить маркировку и отдать предпочтение изделиям категории А или Б. Подробную инструкцию по выбору мясных продуктов опубликовали на сайте Роспотребнадзора.
Где покупать мясные полуфабрикаты
Приобретать эти продукты следует лишь у проверенных продавцов. Полуфабрикаты требуют специальных условий хранения, поэтому покупать их следует только в магазинах, оснащенных холодильным оборудованием, в том числе низкотемпературным.
Условия хранения
Должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на соответствие условий хранения, которые прописаны на этикетке.
Кроме того, упаковка должна быть герметичной и без внешних дефектов. Форма продукта должна соответствовать традиционному виду продукта, не должно быть следов заветривания и замораживания.
Этикетка продукта должна содержать все необходимые данные. Если вы сомневаетесь в качестве мясных полуфабрикатов, требуйте документы об их происхождении и качестве.
Что делать, если вы все-таки приобрели некачественные мясные полуфабрикаты
В этом случае следует обратиться к продавцу с просьбой вернуть деньги за товар ненадлежащего качества. Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
В случае причинения вреда здоровью или возникновении такой угрозы при приобретении продукции ненадлежащего качества, необходимо обратиться в соответствующее Управление Роспотребнадзора в вашем городе, по месту нахождения продавца, в письменном виде.
Напомним, в России большинство производителей пельменей за год смогли исправить ситуацию с качеством своей продукции в лучшую сторону. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов.