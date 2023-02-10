Врач-диетолог рассказала, какие продукты помогут повысить успеваемость ребенка

Помочь ребенку с легкостью и удовольствием грызть гранит науки можно с помощью коррекции его рациона питания. Ну а в этом деле лучше прислушаться к советам специалистов. Так, врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала Москве 24, что непременно должно быть в ежедневном меню школьника.

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Прежде всего это продукты, содержащие аминокислоту глицин. По словам эксперта, он способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции. Также аминокислота блокирует рецепторы адреналина, защищая клетки от избыточного действия катехоламинов — гормонов стресса.

Необходимый сытный и полезный завтрак для школьника, по мнению Инны Кононенко, выглядит примерно вот так. «Можно включить в него те же куриные яйца, которые кроме глицина содержат еще и лецитин, полезный для работы мозга. Приготовьте, например, яйцо пашот с кунжутными семечками и авокадо», — советует врач. Она напомнила, что в авокадо много полезных растительных жиров, а в кунжуте — кальция, который нужен детям для роста и смены зубов.

Из каш Инна Кононенко рекомендовала отдать предпочтение гречневой — из-за высокого содержания магния. Добавьте в нее грецкие орехи, морковь и сливочное масло — и вуаля, вкусный и полезный завтрак на вашем столе!