Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Врач-диетолог рассказала, какие продукты помогут повысить успеваемость ребенка

Super.ru

Помочь ребенку с легкостью и удовольствием грызть гранит науки можно с помощью коррекции его рациона питания. Ну а в этом деле лучше прислушаться к советам специалистов. Так, врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала Москве 24, что непременно должно быть в ежедневном меню школьника.

Врач-диетолог рассказала, какие продукты помогут повысить успеваемость ребенка
Фото: Super.ruSuper.ru

Прежде всего это продукты, содержащие аминокислоту глицин. По словам эксперта, он способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции. Также аминокислота блокирует рецепторы адреналина, защищая клетки от избыточного действия катехоламинов — гормонов стресса.

Необходимый сытный и полезный завтрак для школьника, по мнению Инны Кононенко, выглядит примерно вот так. «Можно включить в него те же куриные яйца, которые кроме глицина содержат еще и лецитин, полезный для работы мозга. Приготовьте, например, яйцо пашот с кунжутными семечками и авокадо», — советует врач. Она напомнила, что в авокадо много полезных растительных жиров, а в кунжуте — кальция, который нужен детям для роста и смены зубов.

Из каш Инна Кононенко рекомендовала отдать предпочтение гречневой — из-за высокого содержания магния. Добавьте в нее грецкие орехи, морковь и сливочное масло — и вуаля, вкусный и полезный завтрак на вашем столе!

От каш быстрого приготовления, а также мюсли и хлопьев лучше отказаться. Добавим от себя, что в этих продуктах, как правило, много сахара, который врач советует сократить до минимума. Пример идеального десерта — желе на основе пектина или агар-агара.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители