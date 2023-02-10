Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+14° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
20 минут назад

Названы продукты, которые помогают выводить токсины из организма

РИА "ФедералПресс"

В крови могут накапливаться токсичные вещества, которые отравляют организм. Органы способны избавляться от ядов самостоятельно, а помочь им в этом могут полезные продукты.

Названы продукты, которые помогают выводить токсины из организма
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Один из таких продуктов – лимон, который богат витамином С, укрепляющим иммунитет ивосстанавливающим pH, борющимся со свободными радикалами. Также иммунную систему укрепляет имбирь.

Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. В нем также содержится аллицин, который защищает от инфекций.

Содержащаяся в артишоках клетчатка помогает работе пищеварения и очищению крови. Похожее влияние оказывает на организм бурый рис и свежие фрукты, которые помимо прочего содержат большое количество витаминов.

Свекла положительно воздействует на печень, благодаря содержанию биотина. В ней также есть необходимые организму магний, железо и витамин С.

Капуста и другие крестоцветные содержат сульфорафан, который способствует выведению токсинов, и глутатион, поддерживающий печень, передает Medikforum.ru.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители