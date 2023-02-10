Названы продукты, которые помогают выводить токсины из организма

В крови могут накапливаться токсичные вещества, которые отравляют организм. Органы способны избавляться от ядов самостоятельно, а помочь им в этом могут полезные продукты.

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Один из таких продуктов – лимон, который богат витамином С, укрепляющим иммунитет ивосстанавливающим pH, борющимся со свободными радикалами. Также иммунную систему укрепляет имбирь.

Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. В нем также содержится аллицин, который защищает от инфекций.

Содержащаяся в артишоках клетчатка помогает работе пищеварения и очищению крови. Похожее влияние оказывает на организм бурый рис и свежие фрукты, которые помимо прочего содержат большое количество витаминов.

Свекла положительно воздействует на печень, благодаря содержанию биотина. В ней также есть необходимые организму магний, железо и витамин С.