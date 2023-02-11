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1 час назад

Названы продукты с высоким содержанием белка

Секрет Фирмы

Врачи не устают говорить о важности правильного и сбалансированного питания. Они призывают добавлять в меню овощи и фрукты, зелень, сложные углеводы и, конечно же, белок.

Названы продукты с высоким содержанием белка
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Диетологи советуют употреблять растительный и животный белок в соотношении 50/50. Откуда брать животный протеин, понятно. А вот с растительным у многих могут возникнуть вопросы.

В Роспотребнадзоре назвали пять подходящих продуктов. Конечно, можно есть только мясо, птицу и рыбу и не париться. Только такое питание пойдёт на пользу не всем. Хорошая замена — растительный белок.

Его много в бобовых. Горох, нут, чечевица и фасоль содержат много белка и витаминов. Нут так вообще очень полезен.

Восполнят недостаток белка также крупы, такие как овёс, пшеница, рис, кукуруза и ячмень. Правда, с ними нужно быть осторожными — они могут вызвать аллергическую реакцию. Если она у вас есть, то лучше отдать предпочтение гречке или киноа. Они, кстати, лидеры по содержанию белка.

Самый белковый из растительных продуктов — соя. В ней белка больше, чем в мясе. Тофу, соевое молоко или мука — к вашим услугам. Переживать за безопасность из-за фитоэстрогенов не стоит. Женщинам они полезны, а для мужчин безопасны в небольших дозах.

Хорошая замена мясу — грибы. Помимо белка у них ещё и богатый аминокислотный состав. Причём полезнее всего сушёные. В них количество протеина увеличивается в 10 раз. Правда, перевариваются они тяжело, так что лучше ими не увлекаться.

Удивительно, но орехи тоже могут заменить мясо. На сочный стейк они, конечно, не похожи, но высокая пищевая ценность и калорийность вам обеспечена. А ещё в них много калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе омега-3. Но и на них налегать не стоит.

Еда,Роспотребнадзор,
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