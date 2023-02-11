Лучшие виды рыбы для похудения

Диетолог рассказал изданию Eat this, not that!, какие виды рыбы идеально подходят для здорового похудения.

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1. Лосось

Это отличный источник нежирного белка. Кроме того, лосось содержит омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для нашего организма.

2. Тунец

Тунец тоже полон питательных веществ, таких как омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, витамин D и селен. Последний необходим нашей щитовидной железе для оптимального функционирования.

3. Треска

Эта рыба богата белком и содержит мало калорий и жира. Также в ней есть витамин B, который необходим нашему организму для борьбы со стрессом.

4. Палтус

Содержит множество питательных веществ, таких как фосфор, селен, магний и витамины B6 и B12.

5. Сардины

Они богаты железом, витамином D и омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые могут помочь уменьшить воспаление.

6. Камбала