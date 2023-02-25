Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Инструкция: как вырастить дома чайный гриб

Даша Краснова

Раньше чайный гриб можно было обнаружить практически в каждой советской квартире. Им охотно делились, так как чайный гриб растет быстро, а напиток из него получается вкусный и освежающий. "Рамблер" расскажет, как вырастить его дома.

Инструкция: как вырастить дома чайный гриб
Фото: социальные сетисоциальные сети

Вырастить чайный гриб можно даже без покупки комбучи. Это займет столько же времени, а процесс будет значительно интереснее. Если соблюдать все правила, то гриб не покроется плесенью и будет долго радовать вас.

Ингридиенты

  • 0,5 литра кипятка
  • 5 столовых ложек черного чая
  • 7 столовых ложек сахара

В заварке черного чая растворите сахар. Когда заварка остынет, процедите чай и залейте в трехлитровую стерилизованную банку. Накройте плотным слоем марли и поставьте в темное и теплое место.

социальные сети

Через три недели вы увидите тонкую пленку в банке. Это говорит о том, что гриб успешно растет. В течение 5-7 недель он будет увеличиваться в размерах, пока не достигнет 2 мм в толщину. В этот момент медузомицет будет готов.

Рассказываем про полезные свойства чайного гриба

социальные сети

Затем гриб можно будет только подкармливать сладким чаем, забирать готовый напиток и смешивать его с розмарином или малиной, получая модную комбучу. Один или два раза в месяц чайный гриб нужно промывать кипяченой водой и отделять лишние слои, если он слишком разросся. Собственно, именно по таком принципу грибы и захватили СССР.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий