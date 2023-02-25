Инструкция: как вырастить дома чайный гриб

Раньше чайный гриб можно было обнаружить практически в каждой советской квартире. Им охотно делились, так как чайный гриб растет быстро, а напиток из него получается вкусный и освежающий. "Рамблер" расскажет, как вырастить его дома.

Фото: социальные сети социальные сети

Вырастить чайный гриб можно даже без покупки комбучи. Это займет столько же времени, а процесс будет значительно интереснее. Если соблюдать все правила, то гриб не покроется плесенью и будет долго радовать вас.

Ингридиенты 0,5 литра кипятка

5 столовых ложек черного чая

7 столовых ложек сахара

В заварке черного чая растворите сахар. Когда заварка остынет, процедите чай и залейте в трехлитровую стерилизованную банку. Накройте плотным слоем марли и поставьте в темное и теплое место.

социальные сети

Через три недели вы увидите тонкую пленку в банке. Это говорит о том, что гриб успешно растет. В течение 5-7 недель он будет увеличиваться в размерах, пока не достигнет 2 мм в толщину. В этот момент медузомицет будет готов.

социальные сети