Инструкция: как вырастить дома чайный гриб

Раньше чайный гриб можно было обнаружить практически в каждой советской квартире. Им охотно делились, так как чайный гриб растет быстро, а напиток из него получается вкусный и освежающий. "Рамблер" расскажет, как вырастить его дома.
Вырастить чайный гриб можно даже без покупки комбучи. Это займет столько же времени, а процесс будет значительно интереснее. Если соблюдать все правила, то гриб не покроется плесенью и будет долго радовать вас.
В заварке черного чая растворите сахар. Когда заварка остынет, процедите чай и залейте в трехлитровую стерилизованную банку. Накройте плотным слоем марли и поставьте в темное и теплое место.
Через три недели вы увидите тонкую пленку в банке. Это говорит о том, что гриб успешно растет. В течение 5-7 недель он будет увеличиваться в размерах, пока не достигнет 2 мм в толщину. В этот момент медузомицет будет готов.
Затем гриб можно будет только подкармливать сладким чаем, забирать готовый напиток и смешивать его с розмарином или малиной, получая модную комбучу. Один или два раза в месяц чайный гриб нужно промывать кипяченой водой и отделять лишние слои, если он слишком разросся. Собственно, именно по таком принципу грибы и захватили СССР.