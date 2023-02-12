Обед для всей семьи: фаршированная паста в соусе болоньезе

Что может быть лучше воскресного семейного обеда? Только если к этому обеду вы приготовили отличную пасту по проверенному рецепту. Предлагаем потратить немного времени и порадовать своих близких. Поверьте, они это оценят.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты:

Паста «ракушки» — 17-20 штук

Фарш (свинина/говядина/комбинированный) — 400 г

Лук — 1 шт

Морковь — 1 шт

Сельдерей — 2 стебля

Чеснок — 2 зубчика

Томаты пелати консервированные — 400 г

Орегано

Соль, перец Для пасты:

Рикотта — 200 г

Лук — 1 шт

Цукини — 1 шт

Моцарелла — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец

Петрушка Начинка для пасты:

Процесс приготовления:

Лук, морковь и сельдерей нарежьте мелким кубиком и обжарьте на оливковом масле. Добавьте к овощам мелко нарубленный чеснок, обжаривайте еще пару минут.

Добавьте фарш, обжарьте. Приправьте солью и перцем.

Добавьте пелати (можно взять любые томаты в собственном соку или пассату). Тушите болоньезе 1-2 часа. Если необходимо, добавляйте немного кипяченой воды.

Для начинки обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком цукини и чеснок. Приправьте солью и перцем. Дайте овощам немного остыть.

Смешайте жареный цукини с рикоттой, натертой моцареллой и мелко нарубленной петрушкой. Попробуйте на соль, перец. Приправьте при необходимости.

Отварите пасту в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг.

Болоньезе переложите на дно формы для запекания.

Пасту нафаршируйте и уложите на болоньезе.