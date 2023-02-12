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2 часа назад

Обед для всей семьи: фаршированная паста в соусе болоньезе

Eva.ru

Что может быть лучше воскресного семейного обеда? Только если к этому обеду вы приготовили отличную пасту по проверенному рецепту. Предлагаем потратить немного времени и порадовать своих близких. Поверьте, они это оценят.

Обед для всей семьи: фаршированная паста в соусе болоньезе
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для пасты:
  • Паста «ракушки» — 17-20 штук
  • Фарш (свинина/говядина/комбинированный) — 400 г
  • Лук — 1 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Сельдерей — 2 стебля
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томаты пелати консервированные — 400 г
  • Орегано
  • Соль, перец
Начинка для пасты:
  • Рикотта — 200 г
  • Лук — 1 шт
  • Цукини — 1 шт
  • Моцарелла — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец
  • Петрушка

Процесс приготовления:

Лук, морковь и сельдерей нарежьте мелким кубиком и обжарьте на оливковом масле. Добавьте к овощам мелко нарубленный чеснок, обжаривайте еще пару минут.

Добавьте фарш, обжарьте. Приправьте солью и перцем.

Добавьте пелати (можно взять любые томаты в собственном соку или пассату). Тушите болоньезе 1-2 часа. Если необходимо, добавляйте немного кипяченой воды.

Для начинки обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком цукини и чеснок. Приправьте солью и перцем. Дайте овощам немного остыть.

Смешайте жареный цукини с рикоттой, натертой моцареллой и мелко нарубленной петрушкой. Попробуйте на соль, перец. Приправьте при необходимости.

Отварите пасту в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг.

Болоньезе переложите на дно формы для запекания.

Пасту нафаршируйте и уложите на болоньезе.

Духовку разогрейте до 170 градусов. Запекайте пасту 15 минут. При подаче посыпьте пармезаном и свежей зеленью.

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