Обед для всей семьи: фаршированная паста в соусе болоньезе

Что может быть лучше воскресного семейного обеда? Только если к этому обеду вы приготовили отличную пасту по проверенному рецепту. Предлагаем потратить немного времени и порадовать своих близких. Поверьте, они это оценят.
Лук, морковь и сельдерей нарежьте мелким кубиком и обжарьте на оливковом масле. Добавьте к овощам мелко нарубленный чеснок, обжаривайте еще пару минут.
Добавьте фарш, обжарьте. Приправьте солью и перцем.
Добавьте пелати (можно взять любые томаты в собственном соку или пассату). Тушите болоньезе 1-2 часа. Если необходимо, добавляйте немного кипяченой воды.
Для начинки обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком цукини и чеснок. Приправьте солью и перцем. Дайте овощам немного остыть.
Смешайте жареный цукини с рикоттой, натертой моцареллой и мелко нарубленной петрушкой. Попробуйте на соль, перец. Приправьте при необходимости.
Отварите пасту в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг.
Болоньезе переложите на дно формы для запекания.
Пасту нафаршируйте и уложите на болоньезе.
Духовку разогрейте до 170 градусов. Запекайте пасту 15 минут. При подаче посыпьте пармезаном и свежей зеленью.