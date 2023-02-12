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2 часа назад

Какие продукты ни в коем случае нельзя класть в морозилку

Ferra.ru

При правильном использовании морозилки продукты сохранят свежесть дольше, а вам будет проще готовить различные блюда. Но есть такие продукты, которые замораживать нельзя вообще.

Какие продукты ни в коем случае нельзя класть в морозилку
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Итак, какие же продукты категорически нельзя хранить в морозилке? Прежде всего, это сырые яйца в скорлупе. На 75% яйцо состоит из воды, а при замерзании вода расширяется. Поэтому во время заморозки скорлупа просто треснет. Это приведёт к заветриванию и к тому, что внутри яйца появятся бактерии. Если вам всё же нужно на некоторое время оставить в морозильной камере яйца, то перед этим взбейте их до однородной консистенции, а затем положите в герметично закрытый контейнер.

Следующие продукты, которые класть в морозилку нельзя, - это молочные продукты. Среди них - молоко (вообще его замораживать можно, но максимум на 10 дней), йогурт, сметана, сыры (совсем не рекомендуется замораживать сулугуни, творожный сыр, сливочный сыр, голубые сорта сыра).

Кроме того, не рекомендуется снова класть в морозилку уже размороженное мясо. Дело в том, что в этом случае есть вероятность, что белок в мясе окончательно уничтожится. А ещё подобное мясо может навредить здоровью из-за того, что в нём может быть много бактерий. Также не стоит второй раз замораживать размороженные морепродукты и рыбу.

Нельзя хранить в морозильной камере и такие продукты, как листья салата, фрукты и овощи (особенно опасно замораживать помидоры, баклажаны, огурцы, редис, грушу, арбуз, дыню, яблоки, лук, чеснок).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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