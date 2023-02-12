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1 час назад

Правда ли, что замороженные продукты не так полезны, как свежие

Ferra.ru

Многие обычно не покупают замороженные продукты. Считается, что они содержат меньше полезных веществ, чем свежие. Но действительно ли это так, если судить с научной точки зрения?

Правда ли, что замороженные продукты не так полезны, как свежие
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В магазине свежие продукты не всегда являются самыми питательными. Связано это с тем, что плоды яблок, например, собирают слегка незрелыми, а потом обрабатывают специальным химическим веществом и покрывают воском. Делается всё это для того, чтобы купить яблоко вы могли круглый год. А ещё свежие овощи и овощи могут терять питательную ценность естественным образом. К примеру, спустя двое суток хранения горошек теряет уже примерно 50% витамина С.

В то же время продукты, которые идут на заморозку, собираются на самом пике созревания и имеют более высокую питательную ценность изначально. Согласно одному исследованию, разницы по уровню питательных веществ в свежих и замороженных фруктах и овощах нет. Более того, в некоторых замороженных продуктах фолиевой кислоты и витамина А было больше, чем в свежих.

Из недостатков заморозки можно отметить то, что перед отправкой на эту процедуру продукты обрабатывают кипятком либо горячим паром. Из-за этого теряется часть витаминов группы В, а также витамина С. Кроме того, замороженная еда после размораживания становится на вид не такой, какой она была до заморозки.

Что касается рыбы и мяса, то почти никакой разницы между свежим и замороженным вариантами этой продукции нет. Единственное - срок хранения у них всё-таки различается.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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