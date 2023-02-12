Эксперты назвали лучший растворимый кофе

Специалисты «МаркиКачества» составили рейтинг марок растворимого кофе. На основании потребительских отзывов они выбрали самые вкусные и качественные бренды. Информация представлена на официальном сайте сервиса.

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Лидером оказался нидерландский Gevalia original. По мнению покупателей, этот растворимый кофе даже лучше зернового. Он отличается приятными вкусом и ароматом.

Второе место занял Bushido Kodo швейцарского производства, а завершил тройку лидеров французский Carte Noire Original. Четвертое место досталось швейцарскому Egoiste Velvet, а колумбийский Cafe Esmeralda оказался на пятой позиции.