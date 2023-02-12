Врач объяснил, почему мед и лимон не укрепляют иммунитет

Мед, лимон, чеснок и имбирь не укрепляют иммунитет, хотя и помогают справиться с патогенной микрофлорой в ротовой полости. Об этом "Газете.ру" рассказал аллерголог-иммунолог Андрей Продеус.

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По словам доктора, в лимоне содержится не более суточной нормы витамина С, а гингерол в имбире или аллицин в чесноке обладают бактериостатическим эффектом, но не влияют напрямую на иммунную систему.

"Про пользу меда даже говорить не буду — сахар, он и есть сахар", — подчеркнул Продеус.

Доктор отметил, что больше всего витамина С в желтом болгарском перце. Но и регулярно есть этот овощ недостаточно, чтобы укрепить иммунитет. Действительно влияют на устойчивость к заболеваниям печень трески и йогурты с пробиотическими штаммами бактерий, объяснил специалист.