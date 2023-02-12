Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
3 часа назад

Врач Продеус объяснил, почему мед, лимон, чеснок и имбирь не укрепляют иммунитет

Мира Маркина

Мед, лимон, чеснок и имбирь не укрепляют иммунитет, хотя и помогают справиться с патогенной микрофлорой в ротовой полости. Об этом "Газете.ру" рассказал аллерголог-иммунолог Андрей Продеус.

Врач объяснил, почему мед и лимон не укрепляют иммунитет
Фото: PxherePxhere

По словам доктора, в лимоне содержится не более суточной нормы витамина С, а гингерол в имбире или аллицин в чесноке обладают бактериостатическим эффектом, но не влияют напрямую на иммунную систему.

"Про пользу меда даже говорить не буду — сахар, он и есть сахар", — подчеркнул Продеус.

Доктор отметил, что больше всего витамина С в желтом болгарском перце. Но и регулярно есть этот овощ недостаточно, чтобы укрепить иммунитет. Действительно влияют на устойчивость к заболеваниям печень трески и йогурты с пробиотическими штаммами бактерий, объяснил специалист.

Врач посоветовала не выводить бородавки чесноком и чистотелом

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему лимон стоит хранить в морозилке.

Еда,Андрей Продеус,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители