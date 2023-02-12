Что едят артисты балета: диета и меню артистов балета Большого театра

Артист поделился секретами, благодаря которым ему удаётся быть всегда в отличной форме.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Для меня самое главное — завтрак

Видео дня

Балет – очень энергозатратное занятие, как и любой спорт, поэтому, говоря о питании, важно, чтобы еда давала много энергии, но не снижала продуктивность, чтобы после неё не было ощущения тяжести и не хотелось прилечь.

Для меня самое главное — завтрак. Он должен содержать хорошее количества белка, и неплохо, если он будет вкусный! Обычно я ем омлет с сыром и зеленью или любимую рисовую кашу на молоке. Во время тренировок, безусловно, важно потребление воды.

Поэтому на обед я обычно выбираю горячий суп, салат и немного углеводов. Десертом может служить протеиновый батончик с кофе или чаем с молоком.

А ужин после спектакля, это салат и кусок индейки, курицы или чевапчичи (традиционное балканское блюдо, вид кебаба). Но всё умеренно и без переедания.

Запретный плод

Бывают дни, когда я хочу пиццу или мороженое и позволяю себе, так как заслужил. Не стану всё идеализировать и скажу, что порой после спектакля могу съесть что-то вредное.

Мысли в питании тоже важны: вредные продукты я ем как в награду, а не наказание, ругая себя. Тело это чувствует и тоже благодарно в ответ.

Мнение врача: жёсткие ограничения заставляют нас думать о запретном плоде. Это стресс. Голову нужно убеждать не в том, что определённую пищу есть «нельзя», а в том, что она не полезна. Сахар и трансжиры, да, стараемся исключать. Но баловать себя можно, и от одного раза точно ничего не случится. И в этом тоже нужно убедить прежде всего голову.

Еда после 18:00 — это подпитка энергии

Конечно, вечером приходится есть, потому что профессия обязывает «не умереть» на сцене! Это подпитка энергии.

Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть и не навредить здоровью, рассказали по ссылке.

Но если я чувствую, что мне тяжело прыгать, или после отпуска я набрал лишние килограммы, то я существенно уменьшаю потребление пищи: порции становятся меньше.

Мнение врача: да, это образ жизни многих танцоров, но очень важно для обычного человека поддерживать норму веса на одном уровне. При этом не ограничивая объём съедаемого. Часто с этим помогает система иммунного питания. Когда человек ест продукты, хорошо усвояемые генетически, не ограничивая их количества.

Запрещённые блюда? Нет, не слышал

Безусловно, любой человек иногда хочет съесть высококалорийную пищу. Чтобы избавиться от чувства вины, необходимо договориться с самим собой:

Я сейчас это съем, но завтра поработаю ещё сильнее и продуктивнее, чтобы не набрать лишних «обвесов» на бёдрах.

В любом случае если при приёме пищи понимаете, что уже не лезет — отложите вилку/ложку и прогуляйтесь час-два. Но запрещённые блюда? Нет, не слышал. Больше работайте в зале, и даже если была запрещёнка, она исчезнет!

В отпуске главное избавиться от желания «всё попробовать»

Отпуск у артистов балета длится целый месяц, но бывает раз в год. Иногда хочется оторваться, но как не трансформировать кубики в шарик? Здесь всё очень просто.

Например, приходя на обед, я чётко разграничиваю свой приём: сегодня идёт в ход белок (если есть креветки, ем только их, или только курица, мясо), но не кидаю всё в одну тарелку и с горкой. Главное, избавиться от желания «всё попробовать». Я приехал сюда на несколько дней, я успею отведать другие блюда, и желудок скажет спасибо.

Ужин происходит по той же системе. Главное, вовремя отложить блюдо, если уже трудно дышать. Ну и, конечно, физическая нагрузка. Этим летом я попробовал плавать с ластами — отличная вещь! Работа через сопротивление в воде даёт максимум эффекта.

Плюс поставьте себе цель, что еда или напиток для вас — это награда. И придумайте челлендж – испытание, например, что пойдёте на обед, если отожмётесь 10–15 раз. И качнёте пресс.

Перед ужином можно пройтись по длинной лестнице с огромным количеством ступеней, которая есть почти на каждом курорте. Вы почувствуете, как ваш мозг радуется оттого, что вы преодолели препятствие, тело скажет спасибо, что держите его в тонусе, а желудок – что готов к приёму пищи. Все довольны!

Над генетикой можно поработать

В вопросах внешнего вида не только тренировки и спорт, а генетика – вот что имеет значение! Но и тут нельзя искать оправдания. Кому-то жизнь подарила возможность есть сколько угодно, и человек не толстеет. Для кого-то любая плюшка – это точка невозврата.

В предыдущем материале нутрициолог назвала сладости, которые не приводят к набору веса.

Но генетику можно изменить благодаря пониманию, что только «Я» властелин своей жизни! И тут включаются питание и физическая нагрузка. Формула до банального проста:

Не хотите толстеть — не переедайте, а если тянет на вкусную еду, то заставьте себя пойти в репетиционный или тренировочный зал и сжечь то, что съели.

И тогда будет вам счастье. Главное, съедайте меньше калорий, чем потратите в зале, чтобы быть в плюсе.

Мнение врача: генетика не всегда решает, а вот приобретённые с возрастом привычки – да. Скорость метаболизма зависит от многих факторов, в том числе возраста, активности, стрессов. Чаще всего человек поправляется от избытка сахаров и сидячего образа жизни, а также гормональных сбоев и неправильно работающей детоксикационной системы.