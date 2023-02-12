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1 час назад

Магия на веточке. Россиянам рассказали о пользе клюквы

Секрет Фирмыиещё 1

Дары природы продолжают радовать своими полезными свойствами. В маленьких ягодках клюквы содержится огромное количество нужных организму человека веществ, поэтому они становятся не только вкусным угощением, но и помощником в лечении различных человеческих недугов. Широкий ассортимент полезных элементов в составе ягоды может улучшить работу всего организма.

Россиянам рассказали о пользе клюквы
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Спасибо клюкве можно сказать за то, что она:

  • защищает от простуды (в ней много витамина С);
  • нормализует кровяное давление (много клетчатки);
  • участвует в росте костей (из-за содержания кальция);
  • помогает заживлению, подавляя воспаление, и лечит инфекции мочевыводящих путей (благодаря витамину Е);
  • помогает в лечении инфекции мочевыводящих путей (также благодаря витамину Е);
  • препятствует повышению свертываемости крови и способствует лечению опухолей салициловая кислота в составе;
  • поддерживает здоровье полости рта;
  • улучшает сон (при помощи мелатонина, который необходим при недосыпе и бессоннице);
  • помогает сбалансировать давление, в связи с чем происходит его снижение (антиоксиданты и витамин С в составе);
  • способствует похудению (клюквенный сок — один из натуральных напитков, рекомендуемых в периоды похудения);
  • уменьшает целлюлит;
  • применяется в уходе за волосами и кожей.

Эти ягоды настолько богаты полезными для организма веществами, что помогают и в лечении заболеваний, среди которых:

  • болезни сердечно-сосудистой системы;
  • воспаление лёгких;
  • рак молочной железы, толстой кишки, предстательной железы;
  • полости рта и зубов;
  • болезни глаз;
  • инфекции мочевыводящих путей;
  • инфекции дыхательных путей;
  • высокая температура;
  • гипертония;
  • камни в почках.

Однако полагаться только на ягоды и отказываться от настоящего лечения всё же не следует.

Клюкву часто можно увидеть в морозилке, припасённую на зиму или случай простуды. И этот способ самый щадящий среди всех видов термической обработки.

Еда,
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