Россиянам рассказали о пользе клюквы

Дары природы продолжают радовать своими полезными свойствами. В маленьких ягодках клюквы содержится огромное количество нужных организму человека веществ, поэтому они становятся не только вкусным угощением, но и помощником в лечении различных человеческих недугов. Широкий ассортимент полезных элементов в составе ягоды может улучшить работу всего организма.
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Спасибо клюкве можно сказать за то, что она:
- защищает от простуды (в ней много витамина С);
- нормализует кровяное давление (много клетчатки);
- участвует в росте костей (из-за содержания кальция);
- помогает заживлению, подавляя воспаление, и лечит инфекции мочевыводящих путей (благодаря витамину Е);
- помогает в лечении инфекции мочевыводящих путей (также благодаря витамину Е);
- препятствует повышению свертываемости крови и способствует лечению опухолей салициловая кислота в составе;
- поддерживает здоровье полости рта;
- улучшает сон (при помощи мелатонина, который необходим при недосыпе и бессоннице);
- помогает сбалансировать давление, в связи с чем происходит его снижение (антиоксиданты и витамин С в составе);
- способствует похудению (клюквенный сок — один из натуральных напитков, рекомендуемых в периоды похудения);
- уменьшает целлюлит;
- применяется в уходе за волосами и кожей.
Эти ягоды настолько богаты полезными для организма веществами, что помогают и в лечении заболеваний, среди которых:
- болезни сердечно-сосудистой системы;
- воспаление лёгких;
- рак молочной железы, толстой кишки, предстательной железы;
- полости рта и зубов;
- болезни глаз;
- инфекции мочевыводящих путей;
- инфекции дыхательных путей;
- высокая температура;
- гипертония;
- камни в почках.
Однако полагаться только на ягоды и отказываться от настоящего лечения всё же не следует.
Клюкву часто можно увидеть в морозилке, припасённую на зиму или случай простуды. И этот способ самый щадящий среди всех видов термической обработки.