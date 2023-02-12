Россиянам рассказали о пользе клюквы

Дары природы продолжают радовать своими полезными свойствами. В маленьких ягодках клюквы содержится огромное количество нужных организму человека веществ, поэтому они становятся не только вкусным угощением, но и помощником в лечении различных человеческих недугов. Широкий ассортимент полезных элементов в составе ягоды может улучшить работу всего организма.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Спасибо клюкве можно сказать за то, что она:

защищает от простуды (в ней много витамина С);

нормализует кровяное давление (много клетчатки);

участвует в росте костей (из-за содержания кальция);

помогает заживлению, подавляя воспаление, и лечит инфекции мочевыводящих путей (благодаря витамину Е);

помогает в лечении инфекции мочевыводящих путей (также благодаря витамину Е);

препятствует повышению свертываемости крови и способствует лечению опухолей салициловая кислота в составе;

поддерживает здоровье полости рта;

улучшает сон (при помощи мелатонина, который необходим при недосыпе и бессоннице);

помогает сбалансировать давление, в связи с чем происходит его снижение (антиоксиданты и витамин С в составе);

способствует похудению (клюквенный сок — один из натуральных напитков, рекомендуемых в периоды похудения);

уменьшает целлюлит;

применяется в уходе за волосами и кожей.

Эти ягоды настолько богаты полезными для организма веществами, что помогают и в лечении заболеваний, среди которых:

болезни сердечно-сосудистой системы;

воспаление лёгких;

рак молочной железы, толстой кишки, предстательной железы;

полости рта и зубов;

болезни глаз;

инфекции мочевыводящих путей;

инфекции дыхательных путей;

высокая температура;

гипертония;

камни в почках.

Однако полагаться только на ягоды и отказываться от настоящего лечения всё же не следует.