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1 час назад

Александр Мясников назвал продукт, замедляющий старение

Мира Маркина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, какой продукт является крайне эффективным для снижения уровня холестерина и помогает замедлить процессы старения.

Мясников назвал продукт, замедляющий старение
Фото: UnsplashUnsplash

По словам Мясникова, удивительным количеством полезных свойств обладают орехи. В них содержится большое количество растительных белков и биологически активных добавок. Он так же отметил, что орехи богаты своего рода растительным статином, который активно снижает уровень холестерина.

Помимо этого, орехи укрепляют потенцию и повышают либидо. Однако доктор призвал не слишком увлекаться этим продуктом в больших количествах из-за высокой калорийности.

Врачи выяснили, что орехи могут реально помочь здоровью сердца

Также важно учитывать, что максимальную пользу орехи принесут организму лишь в случае, если есть их без добавок в виде соли или сахара и не обрабатывать термически.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить идеальную закуску из бюджетных продуктов.

Еда,Александр Мясников,
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