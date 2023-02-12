Мясников назвал продукт, замедляющий старение

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, какой продукт является крайне эффективным для снижения уровня холестерина и помогает замедлить процессы старения.

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По словам Мясникова, удивительным количеством полезных свойств обладают орехи. В них содержится большое количество растительных белков и биологически активных добавок. Он так же отметил, что орехи богаты своего рода растительным статином, который активно снижает уровень холестерина.

Помимо этого, орехи укрепляют потенцию и повышают либидо. Однако доктор призвал не слишком увлекаться этим продуктом в больших количествах из-за высокой калорийности.

Также важно учитывать, что максимальную пользу орехи принесут организму лишь в случае, если есть их без добавок в виде соли или сахара и не обрабатывать термически.