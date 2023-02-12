От каких болезней вас защитит облепиха

Известно, что облепиха может и укрепить иммунитет, и очистить организм от токсинов. И это далеко не всё. Защищает она и от определённых болезней.

Фото: Ferra Ferra

Облепиха обладает большим количеством лечебных свойств. Она помогает поддержать в норме состояние зубов и полости рта, защищает от ожирения печени, от проблем с мочевыводящими путями, улучшает состояние кожи, лечит болезни почек, приносит пользу при диабете, препятствует образованию экземы, снижает вероятность развития рака, а также скорость и рост раковых клеток, помогает при проблемах с желудком и при расстройствах желудка, предотвращает и снижает тошноту и пр.

Помогает облепиха и при определённых заболеваниях. Это болезни зубов и полости рта, ожирение печени, экзема, болезни мочевыводящих путей и почек, рак и распространение рака, расстройства желудка, сахарный диабет, простуда и грипп, аллергический и хронический кашель, высокий холестерин.

Специалисты рекомендуют в день есть одну горсть облепихи.