Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
5 часов назад

Россияне обсудили опасные последствия приготовления популярного в СССР десерта

Мослента

Россияне обсудили опасные последствия приготовления популярного в СССР десерта
Фото: МослентаМослента

Опасные последствия приготовления популярного в советские годы десерта — вареной сгущенки — россияне обсудили в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я один раз сварил, потом часа два кухню отмывал. Забыл про нее, а она бахнула, но была вкусная…» — поделился автор поста в интернет-сообществе.

Многие юзеры признались, что у них есть аналогичный опыт. «Было дело! Потолок сам отмывал», «Что-то напомнило мне! От души спасибо, насмеялась, как же интересно жили», «У-у-у, сколько стен и потолков было в сгущенке!» — написали они.

«Хорошо, что в потолок улетала, а не в лоб... Я слышала, что важно, чтобы банка была полностью покрыта водой, чтобы не было взрыва. И что под нее надо положить полотенце», — отметила одна из участниц дискуссии. Сама она не решилась проверить рецепт на практике, так как про взрывы банок рассказывает слишком много людей, а историй с успешным концом очень мало.

Другой юзер рассказал, что прокалывал банку сгущенки перед варкой, чтобы она не взрывалась.

Ранее об опасности «сладкой терапии» для поднятия настроения напомнила эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, злоупотребление пирожными может привести к воспалению жировой ткани и к блокированию гормона радости.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители