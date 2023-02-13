Россияне обсудили опасные последствия приготовления популярного в СССР десерта

Фото: Мослента Мослента

Опасные последствия приготовления популярного в советские годы десерта — вареной сгущенки — россияне обсудили в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я один раз сварил, потом часа два кухню отмывал. Забыл про нее, а она бахнула, но была вкусная…» — поделился автор поста в интернет-сообществе.

Многие юзеры признались, что у них есть аналогичный опыт. «Было дело! Потолок сам отмывал», «Что-то напомнило мне! От души спасибо, насмеялась, как же интересно жили», «У-у-у, сколько стен и потолков было в сгущенке!» — написали они.

«Хорошо, что в потолок улетала, а не в лоб... Я слышала, что важно, чтобы банка была полностью покрыта водой, чтобы не было взрыва. И что под нее надо положить полотенце», — отметила одна из участниц дискуссии. Сама она не решилась проверить рецепт на практике, так как про взрывы банок рассказывает слишком много людей, а историй с успешным концом очень мало.

Другой юзер рассказал, что прокалывал банку сгущенки перед варкой, чтобы она не взрывалась.