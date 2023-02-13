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2 часа назад

Миллеровская кухня: готовим пельмени «Сердечки»

Наш край

Начинаем готовиться к 14 февраля.

Миллеровская кухня: готовим пельмени «Сердечки»
Фото: Наш крайНаш край

Для теста:

  • мука — 250 г,
  • вода — 120 мл,
  • томат-паста — 1-2 ч. л.,
  • паприка молотая сладкая — 0,5 ч. л.,
  • масло растительное — 1 ст. л.,
  • соль — по вкусу.

Для начинки:

  • фарш свино-говяжий — 100 г,
  • сыр брынза — 50 г,
  • чеснок — 1-2 зубка,
  • зелень петрушки — по вкусу.
  • Масло растительное — для обжаривания.

Приготовление:

  1. Налить в миску кипяток, добавить томатную пасту, немного молотой паприки (чтобы придать тесту нежно-персиковый цвет), соль, масло.
  2. Всыпать муку и замесить тесто для пельменей, переложить на тарелку, накрыть полотенцем, оставить на 30 минут.
  3. Для начинки обжарить фарш, переложить в миску.
  4. Добавить натёртую брынзу, чеснок, пропущенный через пресс, измельченную зелень.
  5. Раскатать тесто в пласт, вырезать кружки, положить начинку, защипнуть.
  6. Кончики пельменя соединить, прижать деревянную шпажку или зубочистку, как бы разделяя его пополам и формируя сердечко.
  7. Варить пельмени в большом количестве кипящей подсоленной воды.

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Еда,
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