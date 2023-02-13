Миллеровская кухня: готовим пельмени «Сердечки»

Начинаем готовиться к 14 февраля.Для теста: мука — 250 г, вода — 120 мл, томат-паста — 1-2 ч. л., паприка молотая сладкая — 0,5 ч. л., масло растительное — 1 ст. л., соль — по вкусу.Для начинки: фарш свино-говяжий — 100 г, сыр брынза — 50 г, чеснок — 1-2 зубка, зелень петрушки — по вкусу. Масло растительное — для обжаривания.Приготовление:Налить в миску кипяток, добавить томатную пасту, немного молотой паприки (чтобы придать тесту нежно-персиковый цвет), соль, масло. Всыпать муку и замесить тесто для пельменей, переложить на тарелку, накрыть полотенцем, оставить на 30 минут. Для начинки обжарить фарш, переложить в миску. Добавить натёртую брынзу, чеснок, пропущенный через пресс, измельченную зелень. Раскатать тесто в пласт, вырезать кружки, положить начинку, защипнуть. Кончики пельменя соединить, прижать деревянную шпажку или зубочистку, как бы разделяя его пополам и формируя сердечко. Варить пельмени в большом количестве кипящей подсоленной воды. .