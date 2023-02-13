Какие продукты пробуждают страсть

Создать романтическое настроение в День всех влюблённых и пробудить страсть могут определённые продукты, среди них устрицы и базилик. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова. Её цитирует «Подмосковье сегодня» в понедельник, 13 февраля.
«В первую очередь с афродизиаком у нас ассоциируются устрицы. Это действительно отличный вариант для вечера влюбленных: лёгкая и полезная закуска. Но, кроме того, можно добавить к столу икру — как красную, так и чёрную», — отметила эксперт.
Базилик можно добавить в пасту с томатным соусом. Наши предки верили, что даже его запах пробуждает страсть. В качестве десерта можно выбрать шоколад, ассоциирующийся с нежностью и любовью, а также мёд и ананас.