Какие продукты пробуждают страсть

«В первую очередь с афродизиаком у нас ассоциируются устрицы. Это действительно отличный вариант для вечера влюбленных: лёгкая и полезная закуска. Но, кроме того, можно добавить к столу икру — как красную, так и чёрную», — отметила эксперт.