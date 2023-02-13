Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 минуты назад

Какие продукты пробуждают страсть

Клопс.Ru

Создать романтическое настроение в День всех влюблённых и пробудить страсть могут определённые продукты, среди них устрицы и базилик. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова. Её цитирует «Подмосковье сегодня» в понедельник, 13 февраля.

Какие продукты пробуждают страсть
Фото: Кадр из фильма "Пара на праздники"Кадр из фильма "Пара на праздники"

«В первую очередь с афродизиаком у нас ассоциируются устрицы. Это действительно отличный вариант для вечера влюбленных: лёгкая и полезная закуска. Но, кроме того, можно добавить к столу икру — как красную, так и чёрную», — отметила эксперт.

Базилик можно добавить в пасту с томатным соусом. Наши предки верили, что даже его запах пробуждает страсть. В качестве десерта можно выбрать шоколад, ассоциирующийся с нежностью и любовью, а также мёд и ананас.

Еда,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители