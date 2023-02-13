Названы идеальные продукты для перекусов

Многие диетологи советуют для поддержания оптимального веса устраивать перекусы между тремя основными приёмами пищи.

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Последний за день перекус должен быть после ужина, но не в кровати, а как минимум за полтора часа до сна. Для правильного перекуса подойдут не всякие продукты.

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Что есть между едой, а от чего отказаться, объяснила эксперт Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Для перекусов, увы, не подходят очень многие продукты, которые позиционируются как раз для них. Например, сладкие йогурты, ароматизированные сухарики, чипсы или колбаски. Да и вообще любые продукты с высокой калорийностью и ударными дозами сахара — конфеты, шоколад, пирожные, пирожки, булочки.

Секрет правильного перекуса: он должен состоять из полезных продуктов, в которых много белков и сложных углеводов. При этом калорийность не должна быть высокой — в районе 100–200 ккал, чтобы это не был ещё один полноценный приём пищи.

Овощи и фрукты

Входят в топ продуктов для правильного перекуса, потому что в них много всевозможных витаминов, микроэлементов и клетчатка, которая очень полезна для кишечника и желудочно-кишечного тракта. В приоритете яблоко, груша, апельсин, банан, а из овощей — кабачки, баклажаны, сладкий перец. Овощи можно отварить или приготовить на пару.

Хлебцы

Для тех, кто любит похрустеть, но помнит, что сухарики — не лучший вариант перекуса, отлично подойдут хлебцы: ржаные, пшеничные и гречневые. К ним можно добавить ломтик авокадо, листья салата, рикотту, нежирный творог, кусочек запечённой индейки или курицы.

Кисломолочные продукты

Это прекрасный источник белка, кальция и необходимых организму пищевых волокон — клетчатки и пектина. Да и выбор большой — нежирный творог, мягкий сыр, йогурты (но не сладкие!), кефир.

Орехи и бобовые

Грецкий орех, фундук и арахис составят отличное комбо с кисломолочными продуктами. В них много растительного белка, масел и полезных жирных кислот омега-3 и омега-6. А ещё они — отличный источник энергии и хорошо влияют на сердце и сосуды.

Напитки

Свежезаваренный кофе, цикорий, чай, матча, компот из свежих ягод или сухофруктов — отличное дополнение к перекусу. А детям можно сделать смузи из фруктов и листьев шпината с основой из йогурта или растительного молока — овсяного или кокосового.