Как спасти увядшую зелень: видео

Зелень — продукт, который очень быстро увядает. И если не успеть ее съесть в первые дни после покупки, высок шанс, что она отправится из холодильника на помойку.

Однако есть способы немного продлить жизнь зелени. Например, можно поставить укроп, петрушку и другие травы в стакан с водой, и хранить ее в таком виде в холодильнике, либо завернуть их во влажное вафельное полотенце.

Еще можно порезать зелень заранее и распределить по контейнерам. Так вы ее съедите гораздо быстрее и просто не придется ничего освежать.

Еще одним простым способом спасти завядшую зелень поделился блогер @mlniplex в своем TikTok-аккаунте. Для этого вам понадобится только глубокая тара, вода и уксус.

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