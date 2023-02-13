Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+11° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
22 минуты назад

Как спасти увядшую зелень: видео

Мира Маркина

Зелень — продукт, который очень быстро увядает. И если не успеть ее съесть в первые дни после покупки, высок шанс, что она отправится из холодильника на помойку.

Однако есть способы немного продлить жизнь зелени. Например, можно поставить укроп, петрушку и другие травы в стакан с водой, и хранить ее в таком виде в холодильнике, либо завернуть их во влажное вафельное полотенце.

Еще можно порезать зелень заранее и распределить по контейнерам. Так вы ее съедите гораздо быстрее и просто не придется ничего освежать.

Еще одним простым способом спасти завядшую зелень поделился блогер @mlniplex в своем TikTok-аккаунте. Для этого вам понадобится только глубокая тара, вода и уксус.

Смотрите видео, чтобы узнать о лайфхаке подробнее.

Почему нельзя выливать жидкость от зеленого горошка

Ранее мы показывали ролик о том, как приготовить пирожное со вкусом "Баунти" без выпечки.

Еда,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители