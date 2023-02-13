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1 час назад

Вредно ли на самом деле разогревать еду в СВЧ-печи

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Вредно ли на самом деле разогревать еду в микроволной печи – вопрос, который уже далеко не первый год беспокоит многих. Конечно, с особым вниманием относиться к своему здоровью – похвально, однако в данном случае уже хотелось бы поставить все точки над i.

Вредно ли на самом деле разогревать еду в СВЧ-печи
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

СВЧ-печи действительно дают микроволновое излучение, что многих так пугает. Однако его влияние настолько мало, что навредить организму не может.

"Рамблер" поговорил с врачом диетологом Еленой Соломатиной и узнал, способно ли подобное излучение "отравить" еду, разогреваемую в микроволновке.

Как на самом деле греть еду, чтобы она прогревалась равномерно

ВОЗ еще в 2008-м году объявила, микроволновая печь не несет опасностей и угроз для здоровья. Дело в том, что при нагреве еды используются радиоволны, и именно их действие помогает еде нагреваться. В принципе радиоволны исходят и от других приборов: телефона, телевизора, холодильника, но, науке уже понятно, что количество волн от таких приборов не будет нести сильный вред.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Не стоит, конечно, прислоняться к микроволновке, а в остальном особой опасности она не несет.

Отметим, что ученые даже не стали проводить капитальные исследования по этому вопросу, и на это как минимум две причины:

  • для этого пришлось бы в течение долго времени подвергать людей микроволновому излучению;
  • физики и без того доподлинно знают, что количество и интенсивность микроволн от СВЧ-печи не могут принести вред человеку, потому нет необходимости проводить крупные исследования.
Еда,Елена Соломатина,ВОЗ,
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