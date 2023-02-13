Вредно ли на самом деле разогревать еду в СВЧ-печи

Вредно ли на самом деле разогревать еду в микроволной печи – вопрос, который уже далеко не первый год беспокоит многих. Конечно, с особым вниманием относиться к своему здоровью – похвально, однако в данном случае уже хотелось бы поставить все точки над i.
СВЧ-печи действительно дают микроволновое излучение, что многих так пугает. Однако его влияние настолько мало, что навредить организму не может.
"Рамблер" поговорил с врачом диетологом Еленой Соломатиной и узнал, способно ли подобное излучение "отравить" еду, разогреваемую в микроволновке.
Не стоит, конечно, прислоняться к микроволновке, а в остальном особой опасности она не несет.
Отметим, что ученые даже не стали проводить капитальные исследования по этому вопросу, и на это как минимум две причины: