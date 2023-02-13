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2 часа назад

Эндокринолог оценила лечебные свойства куриного бульона

Мослента

Лечебные свойства куриного бульона оценила на сайте Роскачества врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина.

Эндокринолог оценила лечебные свойства куриного бульона
Фото: МослентаМослента

«Да, бульон на основе мяса курицы действительно оказывает положительное влияние на иммунную систему. Куриный суп может улучшить самочувствие при вирусных заболеваниях, особенно на ранней стадии. В нем обнаружили химическое вещество под названием карнозин, это мощнейший антиоксидант, который подавляет воспалительные процессы, сопровождающие протекание ОРВИ», — сказала эксперт.

Также, по словам Сюракшиной, в курином бульоне содержится цистеин — аминокислота, которая разжижает мокроту, помогает откашливаться и ускоряет медикаментозное лечение. Для усиления эффекта врач рекомендует добавлять в бульон богатые антиоксидантами сельдерей, лук, морковь и перец.

Уточняется, что куриный бульон также способствует очищению дыхательных путей, облегчает похмелье, питает костную ткань и полезен для желудка.

Ранее Мясников развеял миф о вреде еды на ночь. Он пояснил, что при соблюдении дневной нормы калорий есть можно в любое время суток.

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