Эндокринолог оценила лечебные свойства куриного бульона

«Да, бульон на основе мяса курицы действительно оказывает положительное влияние на иммунную систему. Куриный суп может улучшить самочувствие при вирусных заболеваниях, особенно на ранней стадии. В нем обнаружили химическое вещество под названием карнозин, это мощнейший антиоксидант, который подавляет воспалительные процессы, сопровождающие протекание ОРВИ», — сказала эксперт.