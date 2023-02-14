Диетолог рассказала, что нужно есть до и после тренировки

Питание до и после тренировки будет отличаться в зависимости от того, хочет человек похудеть или набрать вес. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Антонина Саволюк.

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Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, перед тренировками всегда нужно делать небольшой перекус из содержащих сложные углеводы продуктов – они дадут силы для занятий. Это может быть любая каша или смузи с цельными злаками, пояснила эксперт. Также хорошо подойдут сухофрукты, например финики или курага. Плюс нельзя забывать пить достаточно воды до и во время занятий, напомнила диетолог.

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После тренировки желательно не есть хотя бы два часа – для того чтобы организм, который расходовал гликоген (полисахарид, являющийся источником глюкозы), начал тратить на покрытие своих потребностей и запасы жира тоже. Чтобы заглушить чувство голода, в это время лучше больше пить, посоветовала Саволюк.

В рационе тех, кто хочет нарастить мышечную массу, должно быть больше белка. Причем не обязательно животного, растительный тоже прекрасно подойдет. Поэтому перед тренировкой к длинным углеводам хорошо добавить орехи.

Антонина Саволюк – врач-диетолог

В течение двух часов после занятий надо съесть что-то, богатое легкоусвояемым белком. Например, смузи на йогурте, кефире или растительном молоке, отметила эксперт. Содержащиеся в них аминокислоты помогут восстановить перегруженные мышцы и будут способствовать тому, чтобы они окрепли и увеличились в объеме, объяснила диетолог.

В смузи можно также добавить сельдерей, шпинат, яблоки или ягоды и бананы, если любите сладкое, добавила она.

А вот чего точно не надо делать до и после тренировки, так это плотно наедаться и есть тяжелую пищу с большим количеством животного белка и быстрых углеводов. Она потребует напряжения от пищеварительной системы, а особенно тяжело придется поджелудочной железе.

"Организм и так устал, если тренировка была интенсивная, поэтому еда должна быть легкоусвояемой", – напомнила диетолог.