Порция овощей и фруктов – это сколько?

Современные представления о здоровом питании включают рекомендацию употреблять ежедневно пять порций овощей и фруктов. Однако, какой объём включает одна порция? На этот вопрос ответили специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Как показали результаты анкетирования, проведённого специалистами бюро медико-социологических исследований Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, большинство новосибирцев осведомлены о рекомендации ежедневно включать в рацион овощи и фрукты – об этом известно 71% опрошенных. Однако каждый день едят овощи и фрукты только 31% мужчин и 41% женщин.

Среднестатистический взрослый гражданин, проживающий на территории Новосибирской области, 4-5 дней в неделю употребляет по две порции овощей и фруктов. Таким образом, более 60% жителей региона потребляют овощи и фрукты в недостаточном количестве: не каждый день и не по пять порций.

При этом возникает вопрос: порция овощей или фруктов – это сколько? Как отметили специалисты Центра, оценить порцию среднего размера можно с помощью своих рук.

Так одна порция свежих фруктов – это горсть, либо один небольшой фрукт (яблоко, груша, апельсин) весом 80 г, либо 4 крупные сливы (абрикоса), небольшая гроздь винограда, один средний кусок арбуза (дыни). А вот порция сухофруктов меньше – порядка 30 г.

Одна порция овощей – это также примерно горсть (или 4 столовые ложки нарезанных овощей), или один средний овощ весом 80 г. Фасоль (нут, чечевица) – 5-6 столовых ложек в готовом виде.

Ежедневно рекомендуется употреблять две порции фруктов и три порции овощей. Чтобы выполнить эти рекомендации, специалисты предлагают следовать простым правилам.