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51 минуту назад

Россиянам рассказали, как вкусно приготовить наггетсы в домашних условиях

runews24.ru

Такую еду можно есть с пюре или овощами, а также с соусом. Food.ru представил несколько вариантов приготовления наггетсов.

Как вкусно приготовить наггетсы в домашних условиях
Фото: Runews24Runews24

Первый из них – это базовый рецепт. Для него понадобится куриная грудка и панировочные сухари.

Также можно взять вместо последнего ингредиента кукурузные хлопья, только наггетсы в таком виде нужно не жарить на сковороде, а запекать в духовке.

Можно разнообразить наггетсы, сделав их с сырной начинкой. Блюдо получится сочным.

Подавать наггетсы можно по-разному, например, положить их в питу в качестве начинки вместе с зеленью и овощами, соусом и сыром.

Также можно сделать шаурму с наггетсами или пшеничный ролл. Ещё наггетсы стоит добавить в буррито и приготовить его в духовке.

Рекомендуется добавить наггетсы в салат или же положить их в многоярусный бутерброд – клаб-сэндвич.

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