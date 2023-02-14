7 напитков, которые все пьют и не знают об их вреде

Сок из пачки насытит витаминами, энергетик подарит бесконечную бодрость, а спортивный напиток приблизит к стройности... в рекламе.

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В жизни даже самые привычные напитки могут серьезно ударить по здоровью.

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Вода из-под крана

Воду из-под крана и напитком-то сложно назвать. Тем не менее формально она считается питьевой. Полагаться на водопровод не стоит: с момента очистки вода идет через трубы, которые обеззараживает разве что добавление жидкого хлора. Так что кипячение не только дезинфицирует воду, но и испаряет эту примесь. Альтернативный вариант — домашняя фильтрация.

Сок из пачки

Каким бы полезным он ни казался, пользу этот напиток может принести разве что благодаря самовнушению. Сахар, кислота, остатки витамина С... пить пакетированные соки можно людям с дефицитом массы тела: углеводы, входящие в состав в огромном количестве, помогут набрать вес. И то при условии нормального уровня сахара в крови. Свежевыжатый сок сохранит куда больше витаминов, но, опять же, не забывайте про кислоты: страдающим от изжоги кислых соков лучше избегать.

«Диетическая» газировка

«Диетическая» газировка без сахара — не более чем талантливая уловка маркетологов. Она в любом случае сладкая: приятный вкус обеспечивают подсластители. Все остальные небезопасные для здоровья ингредиенты в «легкой» версии напитков также присутствуют. Насколько подсластители «полезны», наверняка сказать нельзя, одно известно точно: им крайне противопоказано нагревание. Газировка может превратиться в буквальном смысле в канцерогенный напиток.

Алкогольные коктейли

Едва ли разрушительное действие алкоголя у кого-то еще вызывает сомнения. А гремучая смесь из нескольких видов выпивки особенно вредна для здоровья. Добавим сюда кислоты из соков, и проблемы с желудком не заставят себя ждать. Большинство коктейлей раздражают пищевод и желудок — их регулярное употребление может обернуться гастритом, а то и язвенной болезнью.

Энергетические напитки

Во-первых, частое употребление энергетиков повышает артериальное давление. Во-вторых, хорошо известно, что бодрость берется из ресурсов организма, а не из баночки. В третьих, все минусы газировок актуальны для энергетиков: море сахара, кислоты... Нужно взбодриться? Разомнитесь, выпейте воды, улыбнитесь себе в зеркале.

Горячий чай или кофе

Имеются в виду жидкости температуры выше 70 градусов по Цельсию. Ежедневное употребление настолько горячего повышает риск заболеть раком гортани в два раза, а раком пищевода — в целых восемь раз. К тому же теряют чувствительность вкусовые рецепторы, а гортань и пищевод страдают от вечного ожога. Дайте напитку немного остыть, даже четыре-пять градусов имеют решающее значение.

Спортивные напитки