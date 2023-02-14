5 продуктов для романтического ужина

В День всех влюблённых многих будет ждать дома вкусный романтический ужин при свечах и с тихой лёгкой музыкой.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чтобы еда не только утолила голод, а ещё пошла на пользу душе и телу, стоит обратить внимание на продукты-афродизиаки. Они и витаминчиков организму добавят, и «огня» в отношения придадут, и сексуальное желание усилят, рассказали в Роспотребнадзоре.

Миндаль. Это орех, который повысит потенцию и фертильность. Он богат цинком, селеном, витамином Е, а ещё отлично сочетается с полезными жирами и омега-3 кислотами. Такой комплект укрепит кровеносную систему и поддержит нервную.

Авокадо. Там, где речь идёт о правильном питании, не обойти стороной авокадо. Этот продукт насыщен моножирами, а значит, укрепит наши сосуды. А они обеспечивают здоровье кровеносной системы и питание кислородом всех органов. Кстати, в авокадо много витаминов группы В, в том числе и фолиевой кислоты. Последняя полезна для репродуктивной системы. Это на случай, если романтический ужин получит продолжение.

Кардамон. Это, между прочим, один из самых известных афродизиаков. Масла в его составе укрепляют сосуды малого таза. А ещё растение способствует естественной выработке коллагена. Так что, если хотите оставаться молодыми и красивыми, включите специю в меню.

Морепродукты. Креветки и морская рыба богаты цинком, селеном и жирными кислотами омега-3, 6, 9. Этот комплект витаминов сохранит потенцию. Плюс дары моря легко усваиваются — отлично для лёгкого ужина.