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Врач рассказала, чем обернется отказ от котлет и сосисок на месяц

Мир уже давно разделился на вегетарианцев и мясоедов. Но что, если заглянуть в лагерь оппонента и хотя бы немного пожить его жизнью? К примеру, можно на месяц отказаться от мяса и посмотреть, как это отразится на здоровье. Эндокринолог Оксана Михалёва рассказала, что даже за такой срок организм может оздоровиться. Если не есть сосиски, пельмени и другие полуфабрикаты, можно снизить риск развития рака, инсульта и других недугов.

Врач рассказала, чем обернется отказ от котлет и сосисок на месяц
© Секрет Фирмы

Полезным будет отказ от красного мяса, то есть от говядины, свинины и баранины. По словам Михалёвой, у человека с подагрой снизится уровень мочевой кислоты и симптомы болезни смягчатся. Легче станет и аллергикам.

Пожалуй, самым полезным станет отказ от мясной продукции промышленной обработки. А это наши любимые соски, колбасы, пельмешки, хинкали и так далее. Врач отметила, что без них снизится риск заработать рак и проблемы с желудком. В целом исключить красное мясо из рациона нужно для профилактики атеросклероза сосудов, инсультов и инфарктов.

В некоторых случаях отказ от мяса навсегда — это необходимость, напомнила эндокринолог. Мясные блюда противопоказаны людям, у которых есть серьёзные заболевания почек.

Если вы всё же от мяса отказываться не хотите, то стоит хотя бы знать, как выбрать самое качественное. О секретах грамотного выбора мы рассказывали здесь и здесь. А любителям пельменей полезно будет ознакомиться вот с этим материалом.

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