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1 час назад

Составлен топ продуктов против сезонной хандры

Мослента

Топ продуктов против сезонной хандры составили в московском Роспотребнадзоре.

Составлен топ продуктов против сезонной хандры
Фото: МослентаМослента

«Зимняя хандра — физическое состояние, и как бы человек ни настраивался на позитивные мысли, он не сможет решить проблему одной силой воли. Если вовремя не дать организму поддержку, то рискует развиться депрессия», — говорится в сообщении.

Зимой рекомендуется употреблять ягоды, они содержат целый комплекс полезных веществ. Благодаря им улучшатся многие процессы организма, например, нормализуется работа кишечника, улучшатся обменные процессы и иммунитет, работа нервной и сердечно-сосудистой систем. Человек станет более физически активным.

Кроме того, важно добавить в рацион какао, пророщенную пшеницу, семена подсолнечника, куриные яйца, квашеную капусту, свеклу, хурму, рыбу. Полезны продукты с витамином D: рыбий жир, яичный белок, сливочное масло, лосось и говяжья печень.

Еда,Роспотребнадзор,
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