Диетолог рассказал, чем полезен для здоровья шоколад

Джошуа Ламберт, профессор пищевых наук в Пенсильванском университете, объяснил, почему есть шоколад - полезно для здоровья.

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Шоколад почему-то у многих людей ассоциируется с любовью и близостью. Это может быть связано с тем, что есть его приятно. В его состав также входят сахара и жиры, в которых нуждается организм для того, чтобы функционировать.

Шоколад на самом деле никак не навредит здоровью, если вы будете употреблять его в умеренных количествах. Лучше всего будет, если вы составите для себя рацион, богатый фруктами и овощами, станете заниматься спортом и откажетесь от курения. Тогда вы сможете шоколад употреблять вместо чего-то другого - как «продукт для удовольствия».

Среди преимуществ шоколада учёные обнаружили уменьшение ожирения, воспаления и других факторов, которые повышают риск развития проблем с сердцем. В ходе других исследований выяснилось, что у тех, кто ел больше шоколада, реже встречались сердечно-сосудистые заболевания и повышенное кровяное давление.