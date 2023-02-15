Какой рыбой можно отравиться наверняка

Редкий россиянин не любит навернуть рыбки, благо вариантов приготовления у неё — море. Можно варить, жарить, запекать, тушить, вялить, коптить, солить и многое другое. В рыбе полно полезных элементов, однако добром всё не ограничивается. Гастроэнтеролог Ксения Бастракова рассказала, что ещё в рыбе много паразитов, которыми человек может легко заразиться.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В какой рыбе больше всего вредных организмов? Описторхозом можно заразиться, если есть рыбку из прудов, озёр и рек Обь-Иртышского бассейна Западной Сибири. Там 90% рыбы содержит в себе паразитов. Такими же опасными считаются для ловли рыбы водоёмы Восточной Европы, Таиланда и Вьетнама. В этом случае стоит остерегаться семейства карповых: леща, плотвы, карася, язя, линя и карпа.

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Нередкими становятся меторхоз (аккуратнее с краснопёркой, толстолобиком, белым и чёрным амуром) и клонорхоз, который встречается у рыб из вод Дальнего Востока и бассейна Амура.

Симптомы у каждого типа заражения обычно разные, но схожи в одном — организм начинает вести себя как при отравлении. Появляются слабость, тошнота, диарея, жар, боль в животе и аллергическая сыпь на лице. При описторхозе ещё бывают и воспаления верхних дыхательных путей. Но нередко заражение проходит бессимптомно, и человек может годами носить паразитов, не зная об этом.

И что же теперь, совсем отказаться от рыбы? Нет, в ней полно витаминов и микроэлементов. Главное здесь — чтобы рыба не была сырой. Для заражения хватит и маленького кусочка. Варить рыбу нужно не менее 20 минут после закипания воды, а жарить — не менее получаса. При засолке нужно не жалеть соли — её должно быть не менее 20% от веса рыбы, а настаиваться она должна пару недель минимум.

При этом нужно ещё хорошенько обрабатывать поверхности при готовке, ведь паразиты могут оставаться на ноже или разделочной доске. А вот к суши и сашими с сырой рыбой лучше относиться с настороженностью, здесь риск получить заражение высок.