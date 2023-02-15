5 продуктов, способных вызвать депрессию

Депрессия — серьёзное психическое заболевание, от которого страдают миллионы людей по всему миру. Это состояние может быть вызвано множеством факторов: генетикой, жизненными обстоятельствами, химией мозга.
Исследования учёных также показали, что определённые продукты питания могут играть значительную роль в возникновении или обострении депрессии.
Об этом изданию «Спорт-экспресс» сообщил врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков.
По словам специалиста, употребление большого количества сахара может вызвать у людей чувство истощения, раздражительности, а также нарушить баланс гормонов в организме.
«Сахар — корм для простейших грибов, которые при активном размножении в кишечнике могут подавлять деятельность полезных бактерий и влиять на настроение, вплоть до суицидальных мыслей», — отметил врач, добавив, что в первую очередь сладости и сдоба раздражают детскую нервную систему.
Спиртное хоть и способно обеспечить временное облегчение от стресса и тревоги, оно всё же является депрессантом, который воздействует на мозг и центральную нервную систему, рассказал диетолог.
«Алкогольные напитки часто влияют на выработку серотонина и других нейромедиаторов, что может привести к чувству депрессии, тревоги и перепадам настроения. Кроме того, они часто употребляются в избытке, а это может вызвать дефицит питательных веществ и ещё больше усугубить депрессию», — прокомментировал Садыков.
Кофеин, как подчеркнул эксперт, усиливает активность симпатической нервной системы, поэтому способен вызывать раздражительность, гнев, тревожность и даже тики.
Химически синтезированные ароматизаторы и вкусоусилители негативно влияют на нервную систему. Специалист советует отказаться от продуктов, если в их составе содержится длинный список пищевых добавок.
Существуют также продукты, представляющие угрозу для нервной системы конкретного организма. Диетолог уточнил, что они выявляются с помощью тестирования. Для каждого пациента набор индивидуален: это могут быть куриное яйцо, бобы, арахис, мёд, клубника, глютен или дрожжи.
«С другой стороны, было доказано, что определённые продукты оказывают защитное действие от депрессии. Считается, что продукты, богатые антиоксидантами, такие как фрукты и ягоды, защищают от окислительного стресса, который может привести к повреждению мозга и способствовать депрессии. Кроме того, было доказано, что продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такие как лосось и другая жирная рыба, оказывают положительное влияние на работу мозга и настроение. Однако чрезмерное потребление фруктов, богатых фруктозой, можно сравнить с потреблением сахара. Так что тут важно не переборщить», — заключил Садыков.