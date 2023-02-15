5 продуктов, способных вызвать депрессию

«С другой стороны, было доказано, что определённые продукты оказывают защитное действие от депрессии. Считается, что продукты, богатые антиоксидантами, такие как фрукты и ягоды, защищают от окислительного стресса, который может привести к повреждению мозга и способствовать депрессии. Кроме того, было доказано, что продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такие как лосось и другая жирная рыба, оказывают положительное влияние на работу мозга и настроение. Однако чрезмерное потребление фруктов, богатых фруктозой, можно сравнить с потреблением сахара. Так что тут важно не переборщить», — заключил Садыков.