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2 часа назад

Миллеровская кухня: минтай в сметанном соусе

Наш край

Как приготовить вкусное блюдо из рыбы.

Миллеровская кухня: минтай в сметанном соусе
Фото: Наш крайНаш край
Игредиенты:
  • мороженое филе минтая – 700 г или тушка на 800–900 г,
  • лук репчатый – 2 шт.,
  • чеснок – 3–4 зубчика,
  • морковь – 1 шт.,
  • сметана 15–20%-й жирности – 200 г,
  • майонез – 30–40 г (по вкусу),
  • вода – 100 мл,
  • мука – 50 г,
  • зелень петрушки и укропа – по 2–3 веточки,
  • растительное масло для обжаривания,
  • соль, молотый черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Размороженное филе нарезать небольшими порционными кусочками, у тушки предварительно удалить кости. Посолить, поперчить, оставить на 20 минутмариноваться.
  2. Луковицы мелко порезать, обжарить, помешивая на сковороде, добавить пропущенный через пресс чеснок, жарить еще 2 минуты, положить морковь, натертую на крупной терке, жарить еще пять минут, помешивая.
  3. К овощам всыпать муку, перемешать, влить воду. Когда она закипит, положить рыбу, сметану, перемешать. Соус должен покрыть куски минтая.
  4. Тушить рыбу на медленном огне под крышкой 20 минут.
  5. Затем добавить майонез, перемешать, тушить еще 8–10 минут, посыпть мелко порезанными укропом и петрушкой.
Еда,
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