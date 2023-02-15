Могут ли продукты-афродизиаки улучшить свидания

Есть ряд продуктов, которые считаются афродизиаками. К ним относятся устрицы, спаржа, авокадо, шоколад. Нутрициолог Наталья Зубарева рассказала, помогают ли они улучшить свидание.

Эксперт отметила, что в мировом многообразии продуктов (от экзотических до вполне привычных в рационе и доступных каждому) есть те, что в небольших количествах положительно влияют на либидо. Но сила влияния этого достаточно преувеличена.