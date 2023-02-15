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2 часа назад

Могут ли продукты-афродизиаки улучшить свидания

Вечерняя Москва

Есть ряд продуктов, которые считаются афродизиаками. К ним относятся устрицы, спаржа, авокадо, шоколад. Нутрициолог Наталья Зубарева рассказала, помогают ли они улучшить свидание.

Могут ли продукты-афродизиаки улучшить свидания
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что в мировом многообразии продуктов (от экзотических до вполне привычных в рационе и доступных каждому) есть те, что в небольших количествах положительно влияют на либидо. Но сила влияния этого достаточно преувеличена.

По словам диетолога, все эти продукты имеют полезные вещества, но их нельзя употреблять в больших количествах.

— Например, шоколад, мед и вино — это лишние калории. Пряности могут быть опасны при патологиях желудочно-кишечного тракта. Морепродукты вызывают аллергию, а черный кофе излишне возбуждает нервную систему, — передает

Еда,Наталья Зубарева,
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