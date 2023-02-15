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27 минут назад

7 овощей и фруктов, которые нельзя есть худеющим

Super.ru

Налегаете на овощи и фрукты, а до желанного результата диеты как до Луны?

7 овощей и фруктов, которые нельзя есть худеющим
Фото: Super.ruSuper.ru

Все просто: чем больше в дарах природы естественных сахаров, тем больше шансов от них поправиться.

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Картофель

Не будет лишним напомнить, что диетологи картофель не жалуют в любом виде. Жареный даже не обсуждается — из-за большого количества масла и канцерогенов. Дело в том, что любой картофель содержит большое количество крахмала — кулинарный белый порошок как раз «добывают» из этого овоща. Крахмал, в свою очередь, расщепляется до простых сахаров, а излишки углеводов превращаются в жир.

Зеленый горошек

Зеленый горошек — прекрасный источник белка. За это его ценят вегетарианцы: бобы — хорошая альтернатива мясным продуктам. По той же причине беззаботно есть зеленый горошек во время диеты не стоит, только в строго ограниченном количестве.

Морковь

В Сети можно найти немало морковных диет. Наверное, потому что похудеть в теории можно на чем угодно, когда у вас дефицит калорий. Мы же есть ее во время диеты крайне не рекомендуем, и вот почему. Морковь обладает высоким гликемическим индексом, скачки инсулина в крови затормаживают процесс жиросжигания. Если без моркови не обойтись, избегайте варки: гликемический индекс у отварной моркови почти в три раза больше, чем у сырой!

Манго

Неслучайно этот яркий тропический фрукт обладает ароматной сладкой мякотью: в манго большое количество сахара — средний плод содержит около 30 грамм. Так что эту экзотику игнорируем до окончания диеты.

Кукуруза

Кукуруза во многом схожа с картофелем: калорийна, содержит крахмал. Но вместе с тем в ней множество полезных веществ. Как правило, более полезным считается свежий продукт, но, если вы на диете, выбирайте консервированную кукурузу, в ней гораздо меньше калорий, чем в вареной. К плюсам кукурузы относят ее способность сохранять полезные вещества при термической обработке.

Инжир

Вкусный фрукт невероятно полезен для здоровья, ведь в его составе много минералов. Например, калий. Однако при небольшой калорийности инжир богат сахаром. В 100 граммах свежего плода присутствует 16 граммов фруктозы, а в сухом продукте ее содержание значительно выше.

Бананы

Бананы очень калорийны: две-три штуки составят чуть ли не половину ежедневной нормы, к тому же их нельзя есть на голодный желудок — это тяжелая пища. Однако если вы готовы компенсировать съеденный банан физической нагрузкой, место в диетическом меню ему все же найдется. Желтый фрукт содержит магний, калий, витамин B6. В конце концов, он просто вкусный — поднимет настроение, если вы на грани срыва. Желающим похудеть не стоит употреблять больше одного банана два-три раза в неделю и тем более съедать по несколько сразу в попытке заглушить голод.

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