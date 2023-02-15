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28 минут назад

Эндокринолог заявила об опасности холодца

Мослента

Об опасности холодца заявила в Роскачестве врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина.

Эндокринолог заявила об опасности холодца
Фото: МослентаМослента

«Нельзя использовать бульон, сваренный из слишком большого количества костей или жирного мяса, ведь в нем будет зашкаливать уровень "плохого" холестерина», — предупредила эксперт.

Такой холестерин, по ее словам, негативно влияет на качество крови и состояние сердечно-сосудистой системы. К тому же, человек употребляет в пищу весьма калорийное блюдо, это увеличивает риск прибавки в весе. Холодец эндокринолог рекомендовала есть не чаще одного раза в неделю.

150 граммов должна составлять порция холодца за один прием пищи.

Также Сюракшина предупредила, что студень на свином бульоне может спровоцировать болезни мочевого пузыря из-за большого количества гистамина. Негативно повлиять на здоровье могут и приправы. Если злоупотреблять ими, возникнет чрезмерная нагрузка на желудок и, возможно, раздражение слизистой оболочки.

Еда,
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