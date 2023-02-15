Эндокринолог заявила об опасности холодца

«Нельзя использовать бульон, сваренный из слишком большого количества костей или жирного мяса, ведь в нем будет зашкаливать уровень "плохого" холестерина», — предупредила эксперт.

Такой холестерин, по ее словам, негативно влияет на качество крови и состояние сердечно-сосудистой системы. К тому же, человек употребляет в пищу весьма калорийное блюдо, это увеличивает риск прибавки в весе. Холодец эндокринолог рекомендовала есть не чаще одного раза в неделю.