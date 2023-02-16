Шесть худших для здоровья мозга напитков

Известно, что напитки оказывают большое влияние на состояние мозга. По этой причине важно следить за тем, что вы пьёте каждый день.

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Напитки, содержащие много добавленного сахара, могут навредить мозгу и здоровью в целом. Вот каких конкретно напитков вам лучше избегать.

Подслащённые напитки. Сахар вредит организму за счёт того, что он связан с болезнями сердца, инсультом, метаболическим синдромом, воспалением, диабетом второго типа. В ходе недавнего исследования, результаты которого опубликованы в Журнале профилактики болезни Альцгеймера, обнаружилось, что те, кто чаще употреблял подслащённые напитки, в три раза чаще сталкивались с деменцией. У любителей сладких напитков также в два раза выше был риск инсульта. Согласно исследованиям Гарвардской школы общественного здравоохранения, люди, которые выпивают в день один или больше сладких напитков, с большей вероятностью будут обладать плохой памятью, будут иметь меньший объём мозга, а также гораздо меньший по объёмам гиппокамп (часть мозга, связанная с обучением и памятью).

Молочные коктейли. В них содержатся насыщенные жиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина. А научные исследования доказывают, что из-за высокого уровня холестерина может повыситься и риск развития деменции.

Кофейные напитки. Это касается мокко, ароматизированного латте, фраппе и т.п. В них может содержаться очень много сахара.

Спортивные напитки. Предназначены они именно для тех, кто серьёзно занимается спортом. А для обычных людей они могут стать источниками лишний калорий и сахара. Из-за сахара у вас может повыситься риск развития диабета второго типа, болезней сердца, увеличения веса, появления неврологических проблем.

Восстановительные напитки. Они тоже нужны именно спортсменам. А не очень полезны они для мозга потому, что состоят из большого количества калорий, а также из простых углеводов.