Как легко и быстро приготовить французский турнедо

Вкусно, сытно, изыскано, а самое главное – просто и быстро! Именно так мы хотим готовить, когда возвращаемся домой после тяжелого рабочего дня, или когда решаем, чем угостить гостей во время праздничного ужина, чтобы заслужить почетное звание искусного кулинара.
Шеф-повар из Алматы Андрей Атапин за десятилетия своей профессиональной деятельности детально изучил вкус, историю каждого куска мяса, разработал сотни меню, усовершенствовал рецепты и узнал, как в гастрономии идеально сочетать вкус, простоту и пользу для здоровья.
Рецепт французского стейка «турнедо» из телятины, которым поделился с нами Андрей, уникален. Этим блюдом можно как удивить своих родных за обеденным столом в повседневной жизни, так и готовить его специально для больших семейных мероприятий. Выбор именно на этот рецепт пал не случайно. Больше всего алматинский шеф-повар любит готовить именно мясо. И, как выражается наш мастер, в любых его проявлениях. Жареное, томленое, тушеное, запеченное.
Именно стейк «турнедо» можно приготовить любым способом. По словам Андрея, вырезку можно запекать, жарить, тушить. Все зависит от вкуса и предпочтений.
«Также немаловажен способ подачи этого блюда», – добавляет повар.
Это ингредиенты на одну порцию.
Турнедо можно приготовить дома.
«Сначала вырезку необходимо тщательно зачистить. После мы нарезаем мясо на кусочки по 100 граммов. Далее их необходимо хорошенько отбить», – поэтапно рассказывает шеф-повар.
Маринад можно приготовить заранее, а можно и параллельно. Для этого в чашке необходимо смешать специи по вкусу, добавить туда растительное масло и можно смело мариновать мясо.
«Пока телятина маринуется, у нас есть время, чтобы приготовить гарнир», – в процессе комментирует Андрей.
Итак, для гарнира к стейку «турнедо» идеально подойдут шампиньоны и белые грибы. По словам повара, они добавят изумительный аромат и интересный вкус к основному блюду.
«Грибы нарезаем дольками, а лук-порей полукольцами. На разогретую сковороду мы выкладываем сливочное масло и оставшееся растительное масло. В первую очередь, обжариваем белый гриб до румянца, следом шампиньоны. Как только мы их прожарили, добавляем туда лук-порей», – рассказывает шеф-повар.
Он отмечает, лук-порей – очень нежный овощ, поэтому этот ингредиент необходимо обжаривать только 30 секунд. И завершает приготовление нашего гарнира – белое вино. Его вкус и вкус основного блюда будут в полной гармонии дополнять друг друга.
«Выпариваем алкоголь, находящийся в вине, и добавляем сливки и специи. Наш гарнир готов», – резюмирует Андрей.
Кстати, также вместе со стейком идеально сочетается в качестве гарнира запеченный картофель.
Пока повар готовил гарнир, мясо полностью замариновалось. Пропитанные маслом и специями кусочки телятины необходимо обжарить по 2-3 минуты с двух сторон.
«И после этого мы уже можем собрать наше блюдо воедино. Чередуя, выкладываем мясо и гарнир на тарелку. У нас должна получиться невысокая башенка. Осталось украсить стейк зеленью и подать к столу», – говорит повар.
Блюдо выглядит невероятно аппетитно. Французским стейком можно побаловать родных и близких и на праздниках, и даже в повседневной жизни. К слову, дома на собственной кухне Андрей готовит не так часто, как бы ему хотелось. Все дело в нехватке времени. Последние 13 лет Андрей работает шеф-поваром, а в ремесле находится уже 23 года. Готовкой он увлекся еще в детстве.
«С малых лет помогал маме на кухне. У нее была тетрадь с рецептами. По ним и учился. Наша собственная домашняя поваренная книга. В детстве особенно любил делать десерты, нравилось запекать в духовке самую разную выпечку. Помню, что часто готовил трубочки из тюлипного теста и выпекал орешки. Первое образование, кстати, у меня среднетехническое по специальности «радиомеханик». Им я так и не работал, зато сразу после окончания учебы стал помогать мяснику в кулинарии. Почти сразу поступил в Алматинский технологический университет», – рассказывает Андрей.
В первые годы своей профессиональной деятельности алматинец был су-шефом, осваивал новые знания и технологии в кулинарии, проработав во многих местах.
В 2014 году Андрей Атапин вступил в Ассоциацию шеф-поваров. Кстати, вместе с другими участниками в 2015 году в Алматы он установил рекорд Гиннесса, приготовил самый большой лагман, вес которого был 684 килограмма.
«Сейчас, по-моему, наступило время здорового питания и фаст-фуда. В ресторанах и кафе чаще заказывают легкие закуски, бургеры, сэндвичи, свежие салаты, боул и поке, мясо и овощи на пару в запеченном виде с минимальным содержанием соли. Чтобы разнообразить меню на кухне собственного дома, рекомендую поменьше повторяться и чередовать компоненты. Большое количество видео, статей в интернете, где можно получить пошаговую информацию, как приготовить из самых простых продуктов вкусные и сытные блюда», – советует Андрей Атапин.