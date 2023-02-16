Как легко и быстро приготовить французский турнедо

Вкусно, сытно, изыскано, а самое главное – просто и быстро! Именно так мы хотим готовить, когда возвращаемся домой после тяжелого рабочего дня, или когда решаем, чем угостить гостей во время праздничного ужина, чтобы заслужить почетное звание искусного кулинара.

Фото: Мир24 Мир24

Шеф-повар из Алматы Андрей Атапин за десятилетия своей профессиональной деятельности детально изучил вкус, историю каждого куска мяса, разработал сотни меню, усовершенствовал рецепты и узнал, как в гастрономии идеально сочетать вкус, простоту и пользу для здоровья.

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Рецепт французского стейка «турнедо» из телятины, которым поделился с нами Андрей, уникален. Этим блюдом можно как удивить своих родных за обеденным столом в повседневной жизни, так и готовить его специально для больших семейных мероприятий. Выбор именно на этот рецепт пал не случайно. Больше всего алматинский шеф-повар любит готовить именно мясо. И, как выражается наш мастер, в любых его проявлениях. Жареное, томленое, тушеное, запеченное.

Именно стейк «турнедо» можно приготовить любым способом. По словам Андрея, вырезку можно запекать, жарить, тушить. Все зависит от вкуса и предпочтений.

«Также немаловажен способ подачи этого блюда», – добавляет повар.

Вырезка говяжья – 200 г

Грибы белые – 50 г

Грибы шампиньоны – 100 г

Лук-порей – 100 г

Вино белое – 20 мл

Сливки кулинарные – 80 мл

Масло сливочное – 30 г

Масло растительное – 60 мл

Соль и специи по вкусу Итак, нам понадобятся:

Это ингредиенты на одну порцию.

Турнедо можно приготовить дома.

«Сначала вырезку необходимо тщательно зачистить. После мы нарезаем мясо на кусочки по 100 граммов. Далее их необходимо хорошенько отбить», – поэтапно рассказывает шеф-повар.

Маринад можно приготовить заранее, а можно и параллельно. Для этого в чашке необходимо смешать специи по вкусу, добавить туда растительное масло и можно смело мариновать мясо.

«Пока телятина маринуется, у нас есть время, чтобы приготовить гарнир», – в процессе комментирует Андрей.

Итак, для гарнира к стейку «турнедо» идеально подойдут шампиньоны и белые грибы. По словам повара, они добавят изумительный аромат и интересный вкус к основному блюду.

«Грибы нарезаем дольками, а лук-порей полукольцами. На разогретую сковороду мы выкладываем сливочное масло и оставшееся растительное масло. В первую очередь, обжариваем белый гриб до румянца, следом шампиньоны. Как только мы их прожарили, добавляем туда лук-порей», – рассказывает шеф-повар.

Он отмечает, лук-порей – очень нежный овощ, поэтому этот ингредиент необходимо обжаривать только 30 секунд. И завершает приготовление нашего гарнира – белое вино. Его вкус и вкус основного блюда будут в полной гармонии дополнять друг друга.

«Выпариваем алкоголь, находящийся в вине, и добавляем сливки и специи. Наш гарнир готов», – резюмирует Андрей.

Кстати, также вместе со стейком идеально сочетается в качестве гарнира запеченный картофель.

Пока повар готовил гарнир, мясо полностью замариновалось. Пропитанные маслом и специями кусочки телятины необходимо обжарить по 2-3 минуты с двух сторон.

«И после этого мы уже можем собрать наше блюдо воедино. Чередуя, выкладываем мясо и гарнир на тарелку. У нас должна получиться невысокая башенка. Осталось украсить стейк зеленью и подать к столу», – говорит повар.

Блюдо выглядит невероятно аппетитно. Французским стейком можно побаловать родных и близких и на праздниках, и даже в повседневной жизни. К слову, дома на собственной кухне Андрей готовит не так часто, как бы ему хотелось. Все дело в нехватке времени. Последние 13 лет Андрей работает шеф-поваром, а в ремесле находится уже 23 года. Готовкой он увлекся еще в детстве.

«С малых лет помогал маме на кухне. У нее была тетрадь с рецептами. По ним и учился. Наша собственная домашняя поваренная книга. В детстве особенно любил делать десерты, нравилось запекать в духовке самую разную выпечку. Помню, что часто готовил трубочки из тюлипного теста и выпекал орешки. Первое образование, кстати, у меня среднетехническое по специальности «радиомеханик». Им я так и не работал, зато сразу после окончания учебы стал помогать мяснику в кулинарии. Почти сразу поступил в Алматинский технологический университет», – рассказывает Андрей.

В первые годы своей профессиональной деятельности алматинец был су-шефом, осваивал новые знания и технологии в кулинарии, проработав во многих местах.

В 2014 году Андрей Атапин вступил в Ассоциацию шеф-поваров. Кстати, вместе с другими участниками в 2015 году в Алматы он установил рекорд Гиннесса, приготовил самый большой лагман, вес которого был 684 килограмма.