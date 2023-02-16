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56 минут назад

Как легко и быстро приготовить французский турнедо

Мир24

Вкусно, сытно, изыскано, а самое главное – просто и быстро! Именно так мы хотим готовить, когда возвращаемся домой после тяжелого рабочего дня, или когда решаем, чем угостить гостей во время праздничного ужина, чтобы заслужить почетное звание искусного кулинара.

Как легко и быстро приготовить французский турнедо
Фото: Мир24Мир24

Шеф-повар из Алматы Андрей Атапин за десятилетия своей профессиональной деятельности детально изучил вкус, историю каждого куска мяса, разработал сотни меню, усовершенствовал рецепты и узнал, как в гастрономии идеально сочетать вкус, простоту и пользу для здоровья.

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Рецепт французского стейка «турнедо» из телятины, которым поделился с нами Андрей, уникален. Этим блюдом можно как удивить своих родных за обеденным столом в повседневной жизни, так и готовить его специально для больших семейных мероприятий. Выбор именно на этот рецепт пал не случайно. Больше всего алматинский шеф-повар любит готовить именно мясо. И, как выражается наш мастер, в любых его проявлениях. Жареное, томленое, тушеное, запеченное.

Именно стейк «турнедо» можно приготовить любым способом. По словам Андрея, вырезку можно запекать, жарить, тушить. Все зависит от вкуса и предпочтений.

«Также немаловажен способ подачи этого блюда», – добавляет повар.

Итак, нам понадобятся:
  • Вырезка говяжья – 200 г
  • Грибы белые – 50 г
  • Грибы шампиньоны – 100 г
  • Лук-порей – 100 г
  • Вино белое – 20 мл
  • Сливки кулинарные – 80 мл
  • Масло сливочное – 30 г
  • Масло растительное – 60 мл
  • Соль и специи по вкусу

Это ингредиенты на одну порцию.

Турнедо можно приготовить дома.

«Сначала вырезку необходимо тщательно зачистить. После мы нарезаем мясо на кусочки по 100 граммов. Далее их необходимо хорошенько отбить», – поэтапно рассказывает шеф-повар.

Маринад можно приготовить заранее, а можно и параллельно. Для этого в чашке необходимо смешать специи по вкусу, добавить туда растительное масло и можно смело мариновать мясо.

«Пока телятина маринуется, у нас есть время, чтобы приготовить гарнир», – в процессе комментирует Андрей.

Итак, для гарнира к стейку «турнедо» идеально подойдут шампиньоны и белые грибы. По словам повара, они добавят изумительный аромат и интересный вкус к основному блюду.

«Грибы нарезаем дольками, а лук-порей полукольцами. На разогретую сковороду мы выкладываем сливочное масло и оставшееся растительное масло. В первую очередь, обжариваем белый гриб до румянца, следом шампиньоны. Как только мы их прожарили, добавляем туда лук-порей», – рассказывает шеф-повар.

Он отмечает, лук-порей – очень нежный овощ, поэтому этот ингредиент необходимо обжаривать только 30 секунд. И завершает приготовление нашего гарнира – белое вино. Его вкус и вкус основного блюда будут в полной гармонии дополнять друг друга.

«Выпариваем алкоголь, находящийся в вине, и добавляем сливки и специи. Наш гарнир готов», – резюмирует Андрей.

Кстати, также вместе со стейком идеально сочетается в качестве гарнира запеченный картофель.

Пока повар готовил гарнир, мясо полностью замариновалось. Пропитанные маслом и специями кусочки телятины необходимо обжарить по 2-3 минуты с двух сторон.

«И после этого мы уже можем собрать наше блюдо воедино. Чередуя, выкладываем мясо и гарнир на тарелку. У нас должна получиться невысокая башенка. Осталось украсить стейк зеленью и подать к столу», – говорит повар.

Блюдо выглядит невероятно аппетитно. Французским стейком можно побаловать родных и близких и на праздниках, и даже в повседневной жизни. К слову, дома на собственной кухне Андрей готовит не так часто, как бы ему хотелось. Все дело в нехватке времени. Последние 13 лет Андрей работает шеф-поваром, а в ремесле находится уже 23 года. Готовкой он увлекся еще в детстве.

«С малых лет помогал маме на кухне. У нее была тетрадь с рецептами. По ним и учился. Наша собственная домашняя поваренная книга. В детстве особенно любил делать десерты, нравилось запекать в духовке самую разную выпечку. Помню, что часто готовил трубочки из тюлипного теста и выпекал орешки. Первое образование, кстати, у меня среднетехническое по специальности «радиомеханик». Им я так и не работал, зато сразу после окончания учебы стал помогать мяснику в кулинарии. Почти сразу поступил в Алматинский технологический университет», – рассказывает Андрей.

В первые годы своей профессиональной деятельности алматинец был су-шефом, осваивал новые знания и технологии в кулинарии, проработав во многих местах.

В 2014 году Андрей Атапин вступил в Ассоциацию шеф-поваров. Кстати, вместе с другими участниками в 2015 году в Алматы он установил рекорд Гиннесса, приготовил самый большой лагман, вес которого был 684 килограмма.

«Сейчас, по-моему, наступило время здорового питания и фаст-фуда. В ресторанах и кафе чаще заказывают легкие закуски, бургеры, сэндвичи, свежие салаты, боул и поке, мясо и овощи на пару в запеченном виде с минимальным содержанием соли. Чтобы разнообразить меню на кухне собственного дома, рекомендую поменьше повторяться и чередовать компоненты. Большое количество видео, статей в интернете, где можно получить пошаговую информацию, как приготовить из самых простых продуктов вкусные и сытные блюда», – советует Андрей Атапин.

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