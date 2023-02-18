Диетолог назвала самые вредные продукты после 60 лет

Людям старше 60 лет следует минимизировать употребление сладостей и продуктов с насыщенными жирами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

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"Необходимо ограничить жиры животного происхождения, например бараний и свиной, то есть насыщенные жиры. Такие продукты нельзя назвать запрещенными, потому что в них тоже есть определенные позитивные моменты. Но с ними нужно быть аккуратными людям старшего возраста", – объясняет эксперт.

Недостатком насыщенных жиров является то, что они хуже перевариваются.

Кроме того, употребление баранины и свинины может спровоцировать проблемы со здоровьем у пожилых людей или усугубить уже имеющиеся заболевания, говорит Аплетаева.

Пожилым людям рекомендуется заменить баранину и свинину на курицу, индейку и рыбу. Также эксперт посоветовала есть меньше сладостей.

"У людей старше 60 лет уже встречается повышение уровня сахара в крови. Здесь прямая корреляция. Когда мы едим много сладкого, глюкоза в крови повышается. Это ведет к тому, что у человека развивается сахарный диабет второго типа. Сейчас это вообще достаточно распространенная проблема", – комментирует специалист.