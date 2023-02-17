Какие бананы выбрать в магазине: дозревшие или ещё зелёные? Вообще обычно фрукты гораздо вкуснее, когда они уже созрели, но бывают и исключения.

Гуава вкуснее тогда, когда она не совсем дозрела. Зелёные бананы при этом содержат вещества, которые способствуют правильной работе кишечника.

В слегка недозрелых бананах содержится более устойчивый крахмал. Это вещество организм человека переварить нормально не может, однако оно может играть роль пребиотика. При употреблении продуктов с пребиотиками снижается вероятность столкнуться с раком кишечника.

Чем более зрелый плод, тем меньше в нём пребиотиков. А что касается фитохимических веществ и витаминов, то в созревших фруктах их больше всего.

При перезревании уже сорванного плода в нём утрачиваются питательные вещества. Меньше всего таких веществ можно найти в потемневших либо сильно размягчившихся плодах.