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3 часа назад

Как выбрать самые полезные для здоровья бананы

Ferra.ru

Какие бананы выбрать в магазине: дозревшие или ещё зелёные? Вообще обычно фрукты гораздо вкуснее, когда они уже созрели, но бывают и исключения.

Гуава вкуснее тогда, когда она не совсем дозрела. Зелёные бананы при этом содержат вещества, которые способствуют правильной работе кишечника.

В слегка недозрелых бананах содержится более устойчивый крахмал. Это вещество организм человека переварить нормально не может, однако оно может играть роль пребиотика. При употреблении продуктов с пребиотиками снижается вероятность столкнуться с раком кишечника.

Чем более зрелый плод, тем меньше в нём пребиотиков. А что касается фитохимических веществ и витаминов, то в созревших фруктах их больше всего.

При перезревании уже сорванного плода в нём утрачиваются питательные вещества. Меньше всего таких веществ можно найти в потемневших либо сильно размягчившихся плодах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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