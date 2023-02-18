Как выбирать и хранить кофе

В рекламе зерновой кофе всегда показывают так, что аж через телевизор чувствуешь аромат и вкус. Но в реальном продукте можно разочароваться, если не знать, как его выбирать.

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К примеру, из-за неподходящей упаковки он может растерять все свои самые лучшие свойства, и в итоге получится какое-то стыдное пойло.

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Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головковкова рассказала, каким должен быть качественный зерновой кофе и как правильно его хранить.

Какая же упаковка для кофе не подходит?

Самая худшая — это бумажная, хотя зёрна в такой продают нередко. Это дешёвый вариант, но недостатки у него существенные.

В бумаге кофе не может долго храниться, сказала Головковкова порталу «Здоровое питание». Проблема в негерметичности упаковки.

«Воздух губителен для зёрен кофе — всего за несколько дней контакта с кислородом они теряют до 30% своего аромата», — подчеркнула эксперт.

Подходящей упаковкой считается плотный герметичный пакет с клапаном. Он защищает кофе при перевозке, не даёт воздуху и свету проникнуть внутрь упаковки. А излишние газы выходят через клапан.

Обычно зерновой кофе хранится от 12 до 24 месяцев. Срок годности должны указывать на упаковке. Просрочка же крайне опасна для здоровья, потому что могут пострадать кровеносные сосуды, печень и кишечник.

Хранить кофе до распаковки можно в заводской упаковке, но потом нужно пересыпать его в герметичную стеклянную, керамическую или металлическую ёмкость. Зёрна лучше держать в закрытом кухонном шкафу подальше от раковины, оконных проёмов, газовых или электрических плит.

Нельзя хранить кофе под прямыми солнечными лучами, на морозе или в сырой среде. Поэтому зря некоторые ставят банку с кофе в холодильник или на открытую кухонную полку.

Каким должен быть хороший кофе на вкус?

Сортов, способов обжарки и смешивания кофейных зёрен очень много. И тут уж самому покупателю нужно знать нюансы. К примеру, иногда кисловатый вкус считают признаком некачественного кофе.

На самом деле это просто особенность сорта арабика, как правило, светлой обжарки. В целом у всех высокогорных сортов вкус будет казаться кислее. А вот если кислым вдруг стал кофе сорта робуста, то это уже ненормально.