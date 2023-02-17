Диетологи назвали лучшие сорта орехов для похудения

Орехи богаты клетчаткой, белком, полезными жирами, витаминами и минералами, которые помогут сбросить вес и сжечь жир на животе. Эксперты рассказали, какие сорта стоит включить в ежедневный рацион. Об этом пишет издание She Finds.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Бразильские орехи

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Бразильские орехи растут в тропических лесах Амазонки в Бразилии, Боливии и Перу. Они имеют гладкую маслянистую текстуру и отличный вкус, поэтому их обычно едят сырыми. Питательный вид орехов — мощный источник минерального селена. Один бразильский орех может обеспечить 100 процентов от суточной нормы химического элемента.

"Селен — важное питательное вещество для оптимальной работы щитовидной железы и обмена веществ", — объяснила диетолог Полина Ли. Доказано, что употребление селена уменьшает жировые отложения.

Грецкие орехи

Грецкие орехи — это круглые косточковые плоды, которые растут на грецком дереве. Их едят как в сыром, так и обжаренном виде. Дерево произрастает на востоке Северной Америки, но также его выращивают в Китае и Иране.

Грецкие орехи — отличный источник полезных жиров, белка и клетчатки, и диетологи настоятельно рекомендуют включить их в рацион.

"Плоды грецкого дерева содержат большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов", — рассказала доктор Ли.

Омега-3 уменьшают воспаление, антиоксиданты из полифенолов борются с окислительным процессом и нейтрализуют свободные радикалы — атомы, которые повреждают клетки, увеличивают риск развития болезней и провоцируют преждевременное старение.

Миндаль

Миндаль богат антиоксидантами, витамином Е, белком и клетчаткой. Орех можно есть целиком, перемалывать в миндальную муку или масло. В последние годы популярно молоко из миндаля.

"Миндаль оздоравливает кишечник, поддерживает рост полезных бактерий, включая виды бифидобактерий и лактобацилл", — объяснила медик.

Именно бифидо и лактобактериями представлена полезная микрофлора кишечника, которая очень важна для иммунитета и пищеварения.

Фисташка

Фисташки — один из самых низкокалорийных и нежирных орехов для здорового перекуса. По словам диетолога Рании Батайне, фисташки содержат много питательных веществ, жира, клетчатки и белка. Фисташки в скорлупе помогают есть осознанно: очистки демонстрируют количество съеденного.

Батайне посоветовала приготовить вкусное и полезное блюдо: курицу в фисташковом соусе.

Курица в фисташковом соусе: рецепт

Оригинальный рецепт с использованием фисташек, пармезана и кокосовой муки позволяет приготовить нежную и сочную курицу с хрустящей корочкой.

Ингредиенты: Соленые, обжаренные фисташки — 1 стакан,

Куриные отбивные — 500 граммов,

Тертый пармезан — 1/2 стакана,

Измельченные листья тимьяна — 2 столовые ложки,

Измельченные листья розмарина — 1 столовая ложка,

Кокосовая мука — 1/2 стакана,

Свежемолотый черный перец — 1/4 чайной ложки,

Яйца — 2 штуки.

Способ приготовления: