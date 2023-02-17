Диетологи назвали лучшие сорта орехов для похудения

Орехи богаты клетчаткой, белком, полезными жирами, витаминами и минералами, которые помогут сбросить вес и сжечь жир на животе. Эксперты рассказали, какие сорта стоит включить в ежедневный рацион. Об этом пишет издание She Finds.
Бразильские орехи растут в тропических лесах Амазонки в Бразилии, Боливии и Перу. Они имеют гладкую маслянистую текстуру и отличный вкус, поэтому их обычно едят сырыми. Питательный вид орехов — мощный источник минерального селена. Один бразильский орех может обеспечить 100 процентов от суточной нормы химического элемента.
"Селен — важное питательное вещество для оптимальной работы щитовидной железы и обмена веществ", — объяснила диетолог Полина Ли. Доказано, что употребление селена уменьшает жировые отложения.
Грецкие орехи — это круглые косточковые плоды, которые растут на грецком дереве. Их едят как в сыром, так и обжаренном виде. Дерево произрастает на востоке Северной Америки, но также его выращивают в Китае и Иране.
Грецкие орехи — отличный источник полезных жиров, белка и клетчатки, и диетологи настоятельно рекомендуют включить их в рацион.
"Плоды грецкого дерева содержат большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов", — рассказала доктор Ли.
Омега-3 уменьшают воспаление, антиоксиданты из полифенолов борются с окислительным процессом и нейтрализуют свободные радикалы — атомы, которые повреждают клетки, увеличивают риск развития болезней и провоцируют преждевременное старение.
Миндаль богат антиоксидантами, витамином Е, белком и клетчаткой. Орех можно есть целиком, перемалывать в миндальную муку или масло. В последние годы популярно молоко из миндаля.
"Миндаль оздоравливает кишечник, поддерживает рост полезных бактерий, включая виды бифидобактерий и лактобацилл", — объяснила медик.
Именно бифидо и лактобактериями представлена полезная микрофлора кишечника, которая очень важна для иммунитета и пищеварения.
Фисташки — один из самых низкокалорийных и нежирных орехов для здорового перекуса. По словам диетолога Рании Батайне, фисташки содержат много питательных веществ, жира, клетчатки и белка. Фисташки в скорлупе помогают есть осознанно: очистки демонстрируют количество съеденного.
Батайне посоветовала приготовить вкусное и полезное блюдо: курицу в фисташковом соусе.
Оригинальный рецепт с использованием фисташек, пармезана и кокосовой муки позволяет приготовить нежную и сочную курицу с хрустящей корочкой.
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов.Измельчите фисташки в блендере.Добавьте к орехам сыр, тимьян и розмарин, снова измельчите. Переложите смесь на тарелку.В отдельной таре смешайте кокосовую муку, соль и перец.В другой миске взбейте яйца.Обваляйте куриную вырезку в муке, обмакните в яйца и стряхните излишки.Обваляйте в фисташково-пармезановой смеси и выложите на противень.Повторите манипуляции со всеми кусочками птицы.Выпекайте в течение 20-25 минут. Примерно по 10 минут с каждой стороны до румяной корочки.